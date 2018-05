Cinq moyens d’évaluer votre tolérance au risque

Tous les investisseurs savent que rendement et risque vont de pair. Par contre, la tolérance au risque s’évalue au cas par cas, et la résistance aux fluctuations à la baisse dépend de nombreux facteurs, notamment les années qu’il reste jusqu’à la retraite et le mode de vie.

Selon Sandra Sigurdson, directrice générale, Planification stratégique de portefeuille au Groupe Investors : « la tolérance au risque est une mesure subjective. Certains investisseurs ne se laissent pas émouvoir par la perte de quelques milliers de dollars, tandis que d’autres sont déstabilisés par la perte d’une centaine de dollars. »

La tolérance au risque a aussi un aspect financier et un aspect émotionnel. « Sur le plan financier, l’important est de faire des placements qui tiennent compte des objectifs du plan financier à long terme, souligne Mme Sigurdson. Sur le plan émotionnel, vous devez éviter les placements qui vous angoissent et peuvent nuire à d’autres aspects de votre vie. »

Voici les cinq questions à vous poser pour déterminer votre tolérance au risque.

Comprenez-vous les marchés?

Si, à vos yeux, alpha et beta ne sont que deux lettres de l’alphabet grec, ne vous emballez pas trop et prenez le temps d’enrichir votre bagage de confiance et de connaissances.

Avez-vous déjà subi des pertes?

Si vous avez déjà subi une correction, repensez aux réactions que vous avez eues. Avez-vous eu envie de retirer toutes vos billes et d’attendre ou de les mettre à l’abri dans des placements jugés plus sûrs? Avez-vous tout remis en question ou avez-vous gardé le cap sans broncher pour tirer profit de la reprise et poursuivre votre vie financière? Voilà les questions auxquelles Mme Sigurdson vous invite à réfléchir. Vous aurez une meilleure idée de votre tolérance au risque après y avoir répondu.

Avez-vous l’incertitude en horreur?

Votre tolérance à l’incertitude dans votre milieu de travail et les personnes que vous avez choisies comme amies sont de bons indicateurs de votre tolérance à l’incertitude pour ce qui est de vos placements.

Détenez-vous d’autres biens à part vos placements?

Si vous avez d’autres sources de revenu, comme un fonds de retraite ou un immense domaine qu’un jour vous pourrez vendre, vous pourrez plus facilement exposer votre portefeuille au risque.

Avez-vous une bonne idée de ce que vous pourriez perdre?

Les études ont démontré qu’avoir un pourcentage en tête ne permet pas de bien mesurer l’ampleur d’une perte. Or, quand cette perte est exprimée en dollars, tout devient plus limpide. Remplacez la baisse de 30 % par une perte de 30 000 $ et voyez si votre réaction est la même. Qu’en diriez-vous? Que feriez-vous?

Selon Mme Sigurdson, la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de maximiser le potentiel de rendement de votre portefeuille tout en atténuant le risque. Étalez le risque en diversifiant votre portefeuille et utilisez la technique de répartition de l’actif pour choisir une combinaison de placements qui tient compte à la fois de vos objectifs et de votre tolérance au risque.

Votre conseiller financier peut vous aider à vous constituer un portefeuille avec un niveau de risque qui vous convient et de bonnes stratégies de gestion de risque tout en tenant compte de votre situation personnelle ».