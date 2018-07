Voici le magasin général de Thomas Dallaire vers 1907 (ouvert vers 1894). Il était situé sur la 1re avenue au coin de la rue Saint-Antoine (120e rue). Plus loin, juste à côté, c'était l'édifice d'Arthur Mercier, puis du cordonnier Napoléon Drouin. Pour vous situer, en face du magasin T. Dallaire, il y avait une maison au toit à mansarde avec trois lucarnes (à droite de la photo), qui correspond à l'endroit où se trouve aujourd'hui la Banque de Montréal. Ne cherchez pas où était la résidence de ce Thomas Dallaire à Saint-Georges, car il résidait à Sainte-Marie où il opérait déjà un magasin général. Vers 1894, il ouvrit un genre de succursale à Saint-Georges et c'est son neveu Davila J. Dallaire qui fut le gérant de ce commerce pendant plusieurs années. Ce dernier ouvrit plus tard son propre magasin, un salon de mode de haut goût et un atelier de tailleur de première classe qu'il exploita à partir de 1910 dans un local qu'il fit aménager près du pont, dans un édifice qui appartenait à l'ancien marchand Ephrem Poulin, alors à la retraite.



Évidemment, lorsqu'il démarra son propre magasin, Davila abandonna son travail de gérant pour son oncle Thomas, ce qui entraina en 1910 la fermeture du magasin général de ce dernier à Saint-Georges. Ce sont les marchands Paradis, Gagné et Rodrigue qui prirent sa place dans l'édifice qu'on voit sur la photo. Hélas, ce bâtiment fut totalement détruit lors du grand incendie de 1915. Quant à Thomas Dallaire, il décéda à Sainte-Marie en 1917.



Photo du Fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Merci à M. Paulin Poirier pour les recherches généalogiques.