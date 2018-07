Votre chien peut aussi avoir la grippe, le saviez-vous?

La toux de chenil est une maladie respiratoire contagieuse fréquente chez les chiens. Également appelée trachéobronchite, toux canine ou maladie respiratoire infectieuse canine, cette maladie peut être provoquée par plusieurs agents infectieux, tels Bordetella bronchiseptica, la bactérie la plus souvent responsable, l’adénovirus canine type 2 et le parainfluenza canin. La toux de chenil est très contagieuse et peut parfois même infecter les humains, principalement si leur système immunitaire est compromis.

Les risques de contracter la toux chenil sont accrus chez les chiens en contact avec un chien infecté, ou ceux qui fréquentent les salons de toilettage, les pensions, les parcs à chiens, les cours de dressage, d’agilité, etc. Le symptôme principal est une toux sèche, donnant souvent une fausse impression aux propriétaires que le chien tente de vomir ou de cracher quelque chose. Des éternuements et un écoulement nasal peuvent également être présents. Les chiens conservent pour la plupart un bon entrain et de l’appétit, sauf dans les cas plus sévères où la toux de chenil évolue en pneumonie, pouvant alors entraîner de la fièvre, une baisse d’appétit et d’entrain, et très rarement la mort.