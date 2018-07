La Beauce célèbre de grands anniversaires en 2018!

Musée Marius-Barbeau

En janvier 1978, à l'époque de la fondation du musée, on pouvait constater un désintéressement de la population face aux objets, us et coutumes qui faisaient jadis la fierté des habitants de la Vallée de la Chaudière. Consciente de l'exportation hors-Beauce de plusieurs objets témoins du passé, la Société du patrimoine des Beaucerons avait entrepris des démarches en vue de monter une collection de taille sur l'acériculture beauceronne. Elle fut donc liée de très près à la naissance du Musée Marius-Barbeau. Le Musée Marius-Barbeau ouvra ses portes officiellement le 16 juin 1993 dans la Maison de la Culture abritant aussi la bibliothèque municipale et la Société du patrimoine des Beaucerons. Parallèlement, la demande d'accréditation auprès du Ministère de la Culture et des Communications fut acceptée et le Musée devint la 40e institution muséologique ayant cette dénomination au Québec. Depuis sa création, le Musée Marius-Barbeau travaille ardemment à la mise en valeur et à la conservation de l'identité culturelle de la Beauce par le biais de ses collections et de ses expositions. De plus, il est devenu un lieu d'exposition prisé par les artistes régionaux et nationaux de par la qualité de ses salles, du montage des expositions et du personnel qui y travaillent. L'année 2018 marquera les quarante ans du Musée Marius-Barbeau ! Suivez leur site internet pour tout savoir sur les activités spéciales.