Une maison de rêve abordable

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle maison et vous avez de nombreux choix importants à faire. Quel type de voisinage? Maison ou copropriété? Construire ou acheter? Mais avant de choisir entre un comptoir en stratifié ou en granite, vous devriez d’abord rechercher une maison que vous avez les moyens de vous payer.

Les prêteurs utilisent généralement deux formules pour établir le prêt maximal qu’ils sont disposés à vous consentir, et le taux hypothécaire utilisé dans les formules de calcul est habituellement plus élevé que le taux que vous paierez en réalité (c’est ce qu’on appelle le taux de simulation de crise).

- L’amortissement brut de la dette (ABD), qui limite vos coûts de logement à au plus 30 % de votre revenu mensuel brut (avant impôt). Le calcul de l’ABD tient compte des paiements d’intérêt et de capital hypothécaire, de l’impôt foncier, de la totalité des frais de chauffage prévus et des frais de copropriété (s’il y a lieu) dans une proportion de 50 %.

Seules les sources de revenus garanties entrent dans ce calcul. Les revenus variables, comme les pourboires, les primes ou les heures supplémentaires, ne sont pas considérés, à moins qu’ils aient été reçus sur une base régulière et déclarés à l’impôt pendant au moins deux ans, mais les ménages qui ont deux revenus peuvent utiliser le montant du revenu « familial » combiné.

- L’amortissement total de la dette (ATD), qui tient compte des autres dettes, comme les prêts, les marges de crédit et les paiements de voiture et de carte de crédit. Au plus 40 % de votre revenu mensuel brut (avant impôt) peut être consacré à vos coûts de logement et à vos autres dettes mensuelles.

Ces calculs déterminent le montant de prêt hypothécaire auquel vous êtes admissible, mais ils ne sont pas nécessairement le reflet fidèle du montant de prêt hypothécaire que vous pouvez assumer sans problème. Pour cela, vous devez regarder votre situation financière globale : impôt foncier, assurance habitation, frais d’entretien, nouveaux meubles et électroménagers que vous prévoyez acheter, style de vie auquel vous êtes habitué (sorties au restaurant, voyages, etc.) et changements éventuels dans votre style de vie comme l’arrivée d’un enfant ou le passage de deux revenus à un seul.

Il ne faut pas oublier non plus que votre taux hypothécaire pourrait augmenter avec le temps. Une fois que vous avez calculé le véritable coût de votre maison de rêve, assurez-vous de ne pas vous retrouver propriétaire d’une magnifique maison mais à court d’argent parce que les dépenses de la maison et vos versements hypothécaires accaparent une trop grande partie de vos revenus. Voici quelques conseils :

- faites un budget;

- envisagez l’achat d’une maison plus petite avec un prêt plus modeste qui vous laissera une plus grande marge de manoeuvre pour vos autres dépenses et votre style de vie;

- faites appel à un conseiller professionnel et à un spécialiste en planification hypothécaire pour intégrer les coûts de logement à votre plan financier global à long terme et pour déterminer les options hypothécaires qui conviennent le mieux à vos circonstances particulières.

Trouver la maison de vos rêves à un prix abordable est un immense pas en avant pour votre confort personnel et votre sécurité financière et, avec le bon plan financier, vous pourrez sans problème réaliser tous vos autres objectifs de vie.