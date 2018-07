La Beauce D : Des portes ouvertes | Des idées de sorties | Direct chez vous

La Beauce D : Des portes ouvertes |

Des idées de sorties | Directe chez vous

Cette année, l'industrie touristique de la Beauce bouge et vous ouvre ses portes!

Lors du dimanche 8 juillet prochain, ce n'est pas moins de 28 entreprises touristiques qui se mettent sur leur plus beau jour et qui vous offrent la possibilité de venir les visiter entre 10h et 16h. Pour l'occasion, des activités spéciales vous seront proposés!

De plus, dans chacun des établissements que vous visiterez, un concours sera organisé et le gagnant sera connu dès 16h.

Un autobus dans lequel les gens auront la chance de visiter 6 des 28 entreprises participantes en formule V.I.P. sera aussi organisé. Suivez la page Facebook de Destination Beauce, la radio O 101.5 de Sainte-Marie ainsi que la radio Mix 99.7 de Saint-Georges pour courir la chance de gagner votre place à bord ou appelez-nous au 418 386-4499 poste 2902 pour réserver votre siège!

10$/ famille (2 adultes, 2 enfants)

5$/ personne

Suivez la page Facebook de Destination Beauce pour en savoir plus

En savoir plus

Ici, on fait pas les choses à moitié!