Un simple raisin ? Pas pour votre chien !

Saviez-vous que tous les types de raisins, qu’ils soient verts, rouges ou secs, peuvent être toxiques pour les chiens? Le risque de cette intoxication est une atteinte sévère de la fonction rénale, débutant dans les heures suivant l’ingestion. Les symptômes sont une perte d’appétit, des vomissements, de la déshydratation, de la douleur abdominale, etc. Ils progressent dans les 12 heures suivant l’absorption et peuvent même entraîner le décès de votre animal.

Le mécanisme de toxicité n’est pas encore complètement illucidé, mais provoquerait une nécrose rénale. Bien que la quantité de raisins ingérés en fonction du poids de votre animal semble avoir une corrélation, certains chiens semblent plus sensibles que d’autres, surtout si une maladie rénale est déjà présente. Notez que les raisins secs, étant 4.5 fois plus concentrés que les raisins frais, sont davantage toxiques et une quantité moindre est nécessaire pour intoxiquer un chien.