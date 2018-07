Quand Maude est notre journaliste d’un jour !

Destination Beauce organise chaque année une tournée des attraits touristiques de la région. Cette tournée fait partie de la formation pour les employés estivaux qui donnent de l’information touristique mais elle est également ouverte à toutes les entreprises touristiques qui veulent mieux connaître leurs voisins qui œuvrent aussi dans l’industrie touristique. Lors de ces trois jours de découvertes, nous avons eu la chance de faire des rencontres des plus intéressantes!

Voici le journal de bord de l’une des étudiantes pour l’été, Maude, qui vous partage avec bonheur les lieux que nous avons visité. Vous verrez, ça donne le goût de découvrir notre belle Beauce!



Jour 1 - 30 mai 2018

Alpagas des Appalaches, Saint-Elzéar

Notre première journée a commencé par un arrêt à une magnifique ferme d'alpagas située à Saint-Elzéar. Nous avons eu la chance d'être accueilli par la propriétaire des lieux, suivi par son amical chien de montagne des Pyrénées, qui s'est fait un plaisir de faire la visite avec nous. Nous n'avons pas tardé à faire la connaissance des autres animaux des lieux : les paons, les poules et les fameux alpagas!

Il est intéressant de savoir qu'il est possible de réserver pour avoir une visite commentée de la ferme, mais qu'il est aussi possible de s'y rendre en visite libre pour faire un pique-nique en profitant de la vue sur la vallée du Saint-Laurent.

À faire cet été : visiter la boutique pour s'acheter des bas en laine des Alpagas des Appalaches, tellement doux que vous ne voudrez plus vous en passer!

Domaine du Radar, Saint-Sylvestre

Nous avons poursuivi notre route jusqu'au Domaine du Radar à Saint-Sylvestre pour y découvrir un endroit parfait pour les amateurs de plein air! En plus de la possibilité de faire de la randonnée, il est possible d'assister à une visite guidée militaire qui mène jusqu'au sommet où se trouve le Bunker! La vue y est spectaculaire!

À faire cet été : s'initier à la survie en forêt avec la formation offerte au Domaine du Radar! Une nouvelle expérience enrichissante.

Musée de l'Aviation, Sainte-Marie

Nous sommes par la suite revenus à Sainte-Marie pour visiter le Musée de l'Aviation. Nous avons été impressionnés par ce trésor d'objets historiques. Il est intéressant de constater la place primordiale qu'a occupé les beaucerons dans l'évolution de l'aviation civile tant au Québec qu'au Canada.

À faire cet été : faire la visite guidée offerte à ce musée pour en apprendre davantage sur les sept pilotes natifs de Sainte-Marie-de-Beauce qui ont participé activement au développement de l'aviation.

Musée du Père Gédéon, Sainte-Marie

Ce musée, situé à côté du Musée de l'Aviation, fait revivre le personnage humoristique interprété par Doris Lussier dans les années 1950. M. Lussier est en fait le premier humoriste au Québec. Son interprétation du Père Gédéon en a fait rire plus d'un!

À faire cet été: jumeler la visite guidée du Musée de l'Aviation à celle du Musée du Père Gédéon pour une journée riche en rires et en apprentissages!

Maison J.-A Vachon, Sainte-Marie

Puis, nous avons visité la demeure ancestrale qui a vu naître les petits gâteaux Vachon. Classée monument historique, la Maison J.-A. Vachon accueille avec plaisir tous ceux qui sont intéressés pour une visite guidée passionnante des lieux! C'est avec curiosité que nous en avons appris comment Joseph-Arcade, Rose-Anna et leurs descendants ont réussi avec ingéniosité à créer et à faire prospérer la Pâtisserie Vachon.



À faire cet été : découvrir le premier livre de recettes des gâteaux Vachon et déguster des gâteaux à la fin de la visite. Miam!

Domaine Taschereau Parc Nature, Sainte-Marie

C'est au Domaine Taschereau Parc Nature que nous avons fait un pique-nique en profitant de la vue sur le Grand Marais. Ce parc, situé en pleine ville de Sainte-Marie, est un vrai havre de paix. La quiétude de la nature permet de totalement oublier que la ville entoure le parc. De plus, nous avons appris qu'il s'agit d'un parc écologique qui abrite une grande biodiversité et qu'il est conçu en fonction des inondations typiques de la Beauce qui le font disparaitre sous l'eau presque à chaque printemps. C'est aussi avec plaisir que nous avons su que le Domaine Taschereau accepte les chiens pour le grand plaisir de nos amis à quatre pattes!

À faire cet été : faire le sentier du Pèlerin pour longer la rivière Chassé. Un décor tout-à-fait paisible!

La Cache à Maxime, Scott

Nous avons ensuite été séduit par l'abondance des services offerts par la Cache à Maxime à Scott. Nous avons eu la chance de visiter le vignoble qui demeure la première vocation de l'endroit et qui fait le bonheur des amateurs de vin. Puis, nous avons eu un aperçu des luxueux chalets et des chambres d'hôtel, en plus d'avoir l'eau à la bouche en découvrant le restaurant le Greg avec son menu des plus gastronomique.

À faire cet été : se payer un forfait souper-théâtre pour une soirée remarquable jumelant un délicieux souper à la pièce de théâtre hilarante « Shooter ».

Charcuterie le Pied de Cochon, Vallée-Jonction

C'est à Vallée-Jonction que nous nous sommes arrêtés ensuite. Le Pied de Cochon est une charcuterie aux charmes français qui fait penser aux boutiques que nous pouvons retrouver dans les rues de Paris. Boudin, saucisses, terrines, rillettes, verrines et de nombreux autres produits sont disponibles directement sur place.

À faire cet été : faire un barbecue entre amis ou en famille avec les saucisses fraîches et goûteuse du Pied de Cochon.

Musée ferroviaire de Beauce, Vallée-Jonction

Notre deuxième arrêt à Vallée-Jonction était au Musée ferroviaire de Beauce, où nous en avons appris beaucoup sur l'histoire du Chemin de fer Québec Central. La passion qui habite les bénévoles qui ont sauvé la gare est contagieuse et nous a donné envie d'y retourner pour en apprendre encore plus!

À faire cet été : visiter le wagon de marchandises, la citerne et le wagon de queue à l'extérieur du musée.

Frampton Brasse, Frampton

Frampton Brasse, c'est l'endroit rêvé pour passer un bon moment entre amis. Cette ferme brassicole offre la dégustation de ses nombreuses bières dont la réputation n'est plus à faire. En effet, 10 sortes de bières ont été créés par Frampton Brasse et sont disponibles sur place pour le plaisir de tous! Car, quoi de mieux que de boire une bière assis à la terrasse sur une chaise berçante avec vue sur un ranch et des champs à perte de vue ?!

À faire cet été : aller goûter la nouvelle bière à saveur tropicale!

Miller Zoo, Frampton

Comment ne pas tomber en amour avec les animaux du Miller Zoo? Ce zoo ne cesse d'accueillir des nouvelles espèces d'animaux et de nous ravir chaque année. La visite commence par la mini-ferme où petits et grands peuvent nourrir les animaux. Puis, en parcourant les sentiers pédestres, c'est plus de 150 animaux de plus de 60 espèces différentes que nous avons eu la chance de rencontrer, dont des loups, des lions, des ours, des lémurs et bien d'autres!

Le respect et l'amour des animaux sont deux valeurs primordiales de ce zoo et cela paraît dans l'ensemble du site qui offre des enclos spacieux adaptés aux diverses espèces. Il faut dire que ces animaux sont chanceux de maintenant faire partie de la famille du Miller Zoo! Pour les visiteurs, c'est aussi un ravissement d'avoir un accès privilégié à tous ces animaux.

À faire cet été : tomber définitivement en amour avec les bébés raton laveurs!

Bleuetière Marland, Sainte-Marie

Nous avons terminé notre journée en beauté avec la Bleuetière Marland, une charmante entreprise familiale, pour y déguster une bonne crème glacée à leur terrasse! Nous avons ensuite eu un aperçu des champs de fruits où il est possible de faire l'auto-cueillette de bleuets, de fraises, de camerises et de framboises. Il n'est pas essentiel de se mettre la main à la pâte pour manger ces bons fruits à la maison, car ces produits sont aussi offerts directement à la boutique, en plus des nombreux légumes, des produits d'érable, des confitures et des beurres de fruits.

À faire cet été : aller faire un pique-nique à la Bleuetière Marland pour regarder ses enfants s'amuser dans l'air de jeux et s'émerveiller devant les animaux de la mini-ferme.

La suite de l’épopée de Maude dans notre prochain blogue…