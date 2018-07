LE POSTE DE TAXI 90 EN 1948

Avant la fusion de tous les postes de taxis survenue le 2 mars 1993, il y avait dans l'ouest deux postes importants, soit les taxis du Boulevard (où il y avait les frères Rosaire et Gérard Thibodeau, M. Roland Bizier, M.Tanguay...) et les taxis Bellevue (avec M. Gérard Lessard, M. Léopold Boucher, M. Blais...). Dans l'est, il y avait les postes 22, 55 et 90. Voici une rare photo datant de plus de 70 ans, nous présentant le poste de taxis 90 en 1948. En prime, nous avons aussi l'identité des six chauffeurs qui apparaissent sur la photo chacun à côté de son véhicule. Les voici dans l'ordre: Odilon Gilbert, Paul Dostie, Luc Poulin, Russel Wintle, Benoit Poulin et Fernand Gilbert. À l'époque, ce poste 90 était situé au coin de la 118e Rue et de la 2e Avenue, voisin au sud avec l'ancienne 18e Rue et la Plomberie G.H. Brousseau. Du côté nord, leurs voisins étaient le restaurant Luncheonnette et le magasin Sévigny. À gauche sur la photo, on peut apercevoir le toit de l'ancien édifice Lacroix (aujourd'hui la Résidence Le Jasmin). Ce poste 90 a disparu au début des années '70 lorsqu'on a élargi la 118e Rue pour la porter à 4 voies en vue de recevoir tout le trafic menant au pont. Photo Fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.