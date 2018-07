Charlie + Charlotte = Amour

Qui a dit que les mathématiques et la littérature ne pouvaient pas se comprendre? Selon Charlie, il n’y a rien de plus différent que les chiffres et l’art. La nouvelle professeure de littérature sera donc la prochaine victime du jeune homme et de ses amis. Mais quand il rencontre Charlotte, cette jolie brunette au tattoo del’infini, son monde et ses croyances sont ébranlés. Peut-être que la littérature n’est pas si débile après tout. Au cours de l’année, il apprend à connaître Charlotte et découvre une jeune fille rigolote et têtue, qui semble tourmentée et sur qui pèse de lourds secrets…

En amorçant la lecture de Charlotte + Charlie, j’ai pensé : ‘’Ce livre devrait absolument avoir une adaptation cinématographique!’’ Je visualisais les scènes dans ma tête sans problème. La plume de Shannon Lee Alexander est un vent de fraicheur. Moi qui ait l’habitude de lire des romances Jeune Adulte, j’ai tellement aimé découvrir une autre facette de ce genre. Le schéma était semblable à celui que l’on retrouve habituellement dans ces histoires, mais en même temps, il y avait des différences considérables. Tout d’abord, les sujets des mathématiques et des arts étaient présentés sous une alliance parfaite. Les personnages, un peu clichés mais tellement adorables, m’ont fait rire entre leurs complots et leurs théories. Les hauts et les bas auxquels font face les personnages principaux sont parfois drôles, parfois déchirants, et vivre toutes ces émotions m’a fait autant rire que pleurer.

Je ne m’attendais pas du tout à ce que ce livre soit un tel coup de coeur. Mais il en est un. Je me suis sincèrement attachée à Charlotte, à sa personnalité flamboyante, à son caractère courageux, fort et à sa belle personnalité. Charlie quant à lui, le nerd pour qui la vie a complètement été chamboulée, m’a touché en plein dans la poitrine. Un garçon si intelligent, qui va se perdre dans un tourbillon d’amour. De plus, j’ai vraiment aimé la complexité des mathématiques et la légèreté des arts qui se retrouvent harmonieusement entre Charlotte et Charlie. L’amour au premier regard, la tristesse, l’amitié… Ce livre m’a énormément plu, et il plaira à tous les coeurs sensibles, légers, blessés ou amoureux.

Merci infiniment à Interforum Éditis Canada pour l’envoi de ce nouveau coup de coeur! J’ai de la difficulté à contenir ma hâte pour la suite!





