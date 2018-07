Le vieillissement chez nos compagnons à poils

Grâce au progrès de la médecine vétérinaire, à l’évolution des soins médicaux et à une alimentation plus saine, les animaux vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé qu’auparavant. Mais, comme les humains, ils ressentent les effets du temps. Il se produit, en vieillissant, des changements graduels qui ressemblent énormément à ceux qui surviennent chez l’humain: ils peuvent commencer à grisonner, devenir moins agiles et avoir des réflexes moins aiguisés qu’avant. Leur ouïe, leur vue, leur odorat et même leur concentration peuvent également se détériorer et leur énergie peut diminuer. De fait, la baisse d’activité généralisée est souvent le premier signe du vieillissement.

Votre compagnon sera considéré gériatrique lorsqu’il dépassera l’âge de 7 ans. Les maladies métaboliques deviennent de plus en plus fréquentes dépassé cet âge et il est malheureusement impossible de les détecter seulement avec un examen physique externe. C'est pourquoi nous recommandons, (tout comme votre médecin le fera pour vous une fois la quarantaine dépassée!), de compléter son examen physique annuel d'un bilan sanguin et d’une analyse d’urine. Ces analyses permettent d'évaluer précisément la fonction des reins, du foie, la présence de diabète, d'anémie, etc. Ceci permet donc d'avoir une image réelle et précise de son état de santé et détecter de façon précoce ces maladies gériatriques.

Sachez que même si votre compagnon ne présente aucun symptôme, il peut tout de même dissimuler une maladie. Par exemple, un animal peut perdre jusqu'à 75% de la fonction de ses reins avant que les premiers signes cliniques n'apparaissent! Un diagnostic précoce et des traitements instaurés rapidement permettent donc de maintenir la fonction rénale intacte le plus longtemps possible, car les dommages sont irréversibles.