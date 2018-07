Comment déterminer votre véritable profil de risque

Tous les investisseurs ont peur de perdre de l’argent, mais si vous prenez panique à chaque baisse imprévue du marché ou récession mineure et que vous jetez à la poubelle votre plan financier soigneusement élaboré, vous pouvez être certain d’une chose : vous n’avez pas le bon profil de risque.

Évidemment, investir suppose de sélectionner des titres qui prendront de la valeur, mais aussi de choisir des placements qui respectent votre degré de tolérance au risque. Il peut être difficile de déterminer votre tolérance au risque, mais une fois que c’est fait, investir devient beaucoup plus aisé. Voici comment faire.

Commencez par vos objectifs

Vous devez déterminer ce que vous cherchez à accomplir avant de décider comment vous allez répartir votre actif – autrement dit, définir vos objectifs financiers. L’âge est aussi un facteur. Un jeune investisseur avec un horizon de placement à long terme peut choisir des placements plus risqués, alors qu’un investisseur qui approche de la retraite pourra se montrer plus prudent.

Comprendre le véritable risque du marché

Vous pouvez vous sentir plus audacieux lorsque le marché boursier produit des gains impressionnants, mais durant un épisode de volatilité, vous pourriez réaliser que votre tolérance au risque est moins grande que vous ne le pensiez. Certains investisseurs peuvent absorber des pertes de 20 % par année sans trop s’en faire parce qu’ils savent que les marchés vont finir par se ressaisir et remonter. D’autres prendront panique et vendront à perte.

Définissez votre véritable tolérance au risque

La première étape consiste à définir votre horizon de placement : à court ou à long terme? Déterminez ensuite votre véritable tolérance au risque en vous demandant quelle est la perte potentielle que vous pourriez surmonter à court terme. Ne vous contentez pas de pourcentages en vous disant par exemple que vous pourriez absorber une perte de 10 % ou 15 %. Chiffrez les montants, en précisant la perte que vous pourriez accepter sur un placement de X $.

En définissant vos attentes dès le départ, vous éviterez de paniquer lorsque le marché deviendra inévitablement plus volatil.

Votre conseiller professionnel vous soumettra un questionnaire pour vous aider à définir votre profil de risque et la composition des placements qui convient dans votre situation. Discutez sans tarder de votre tolérance au risque et de votre plan financier global avec votre conseiller.