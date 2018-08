LE RESTAURANT LE BEC-FIN DANS LES ANNÉES '40

Tout le monde connait le restaurant le Bec-Fin situé sur la 6e avenue à Saint-Georges ouest. Sachez qu'il y en a eu un autre il y a 70 ans au centre-ville sur la 1re avenue dans l'est. J'en cherchais une photo depuis longtemps et voila que je viens de tomber dessus par hasard. C'était lors d'une parade du Congrès des Pompiers qui a eu lieu en novembre 1946 à Saint-Georges. Regardez bien le dernier bâtiment que l'on aperçoit à l'extrême droite, on peut y distinguer l'annonce du Bec-Fin de l'époque. C'est une rareté cette photo, peut-être la seule où apparait ce restaurant. J'ai agrandi la section contenant l'enseigne, afin de mieux discerner le nom de l'établissement. Celui-ci était situé juste à gauche (au sud) de l'édifice de M. Albert Giroux qui logeait également un restaurant sous le nom de Black Cat. Ce Café Bec-Fin appartenait à un canadien d'origine syrienne, Salomon Souaid dont la fille Victoria était l'épouse de M. Raoul Zaor qui fut un commerçant bien connu dans notre ville au cours des années '40 et '50. En plus de son restaurant, M. Souaid avait aussi une modeste maison de chambres juste à côté. Le tout fut totalement détruit par un incendie le vendredi Saint 20 avril 1962, en même temps que le restaurant Black Cat, un commerce de linge usagé (L. Larochelle) et un salon de barbier (Marie-Louis et Roger Labbé).

La propriété de M. Souaid était située du côté ouest de la première avenue, là ou passe aujourd'hui la 118e rue menant au pont, entre la papeterie DEBB et le Rock Café. Cette histoire ne dira rien aux moins de 50 ans, mais les plus vieux s'en souviendront. Une publicité parue le jeudi 17 décembre 1942 dans le journal local L'Éclaireur est aussi annexée.

Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.