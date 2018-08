Fait vécu : quand les dents de bébé refusent de tomber !

Les chiots et les chatons naissent sans la présence de leurs dents. Les dents de bébé, aussi appelées dents de lait, font éruption progressivement après quelques semaines de vie et laisseront place aux dents d’adulte graduellement entre 4 et 6 mois. Chez certains chiens, principalement les petites races, certaines dents de bébé ne tombent pas tel que prévu, ce qui entraîne un dédoublement de la dentition, comme c’est le cas du petit Téo.