9 destinations à découvrir cet été en Beauce!

Quand Maude est notre journaliste d’un jour !

Destination Beauce organise chaque année une tournée des attraits touristiques de la région. Cette tournée fait partie de la formation pour les employés estivaux qui donnent de l’information touristique mais elle est également ouverte à toutes les entreprises touristiques qui veulent mieux connaître leurs voisins qui œuvrent aussi dans l’industrie touristique. Lors de ces trois jours de découvertes, nous avons eu la chance de faire des rencontres des plus intéressantes!

Voici le journal de bord de l’une des étudiantes pour l’été, Maude, qui vous partage avec bonheur les lieux que nous avons visités. Vous verrez, ça donne le goût de découvrir notre belle Beauce!

Jour 3 - 7 juin 2018

Théâtre du Ganoué, Saint-Prosper

Nous avons commencé la troisième et dernière journée par la visite d'un théâtre d'été qui se distingue par la vieille grange restaurée dans laquelle les trois pièces de l'été 2018 sont présentées. « Docteur, ça fait mal? », « Une fois au chalet » et « Semi-autonome » sont les trois pièces qui seront à l'affiche cet été pour le bonheur des spectateurs!

À faire cet été : s'acheter un billet de saison pour rire tout l'été!

Zec Jaro, Saint-Théophile

C'est au poste d'accueil de la Zec Jaro que nous en avons appris énormément sur les 155 km carrés qui le constitue! Il s'agit d'un réel paradis pour les amoureux de plein air, de chasse et de pêche. Il est possible d'y chasser de nombreuses espèces de poissons et d'animaux, tel que l'ours noir, le cerf de virginie, la truite mouchetée, etc.

À faire cet été : emprunter le sentier aménagé sur le périmètre du lac des cygnes pour atteindre une tourelle qui offre un panorama éblouissant!

Saint-Côme-Linière se souvient, Saint-Côme-Linière

Nous avons ensuite rejoint notre guide à la Croix celtique de Saint-Côme pour une visite guidée des panneaux d'interprétation relatant la tragédie de l'incendie de 1926 et de la murale « Le petit village Jersey 1850-1950 » qui représente la vie à l'époque dans ce village. Ce sont les trois sites; la croix celtique, les panneaux d'interprétation et la murale, qui forment le parcours historique captivant et émouvant de ce village.

À faire cet été : réservez un guide accompagnateur qui nous racontera l'épopée du feu qui a brûlé presque tout le village...

Verger l'Argousière,

Saint-Côme-Linière

C'est une dégustation délicieuse qui nous attendait au Verger l'Argousière! Nous avons eu la chance de goûter aux produits à base d'argousier créés par ce verger dont le caramel, la vinaigrette, la sauce, etc. Ce fruit se prête réellement bien à toutes les recettes! Il sera bientôt possible de commander leurs produits en ligne dont les géniales épices à steak qui sont devenues essentielles pour plusieurs restaurants. Après avoir goûté ces produits dans l'atelier, nous avons fait le tour du site pour voir les deux maisons ancestrales.

À faire cet été : réserver une expérience agrotouristique mémorable au Verger l'Argousière.

Club sportif Grande-Coudée

Saint-Martin

Prochaine étape : pause dîner à une table de pique-nique du Club sportif Grande-Coudée Saint-Martin. C'est 32 espaces de camping et trois chalets rustiques qui sont disponibles pour l'été, en plus des aires de pique-nique, de jeux, du casse-croûte et des jeux d'eau!

À faire cet été : faire un arrêt en VTT au Club sportif Grande-Coudée, parfait pour une pause avant de reprendre la route.

Verger et Cidrerie Les Roy de

la Pomme, Saint-Jean-de-la-Lande

La visite des champs de pommiers et de la boutique des Roy de la Pomme nous ont permis de découvrir le travail d'une équipe de passionnés. Les premières cueillettes de pommes commencent vers la fin d'août et ce sera une activité incontournable à faire en amoureux, en famille ou entre amis à l'automne!

À faire cet été : faire un arrêt gourmand aux Roy de la pomme pour acheter leurs cidres de pommes qui gagnent des prix lors des salons de la gastronomie.

Domaine de la Seigneurie,

Saint-Georges

Formé par le Parc des Sept-Chutes, l'île Pozer et le parc intergénérationnel Veilleux, le Domaine de la Seigneurie a tout pour plaire. Sentiers pédestres, vélos, patins à roues alignées, jeux pour enfants, jeux d'eau et piscine, parcours santé pour les aînées, aire de détente, parc canin, tout est possible dans cette aire de 200 acres qui abrite une grande variété de fleurs et l'incroyable Musée des lilas.

L'art a même sa place, car Beauce Art revient chaque année pour un symposium de sculpture qui se termine par l'ajout de plusieurs sculptures d'artistes internationaux au Domaine de la Seigneurie. À chaque année, le Domaine de la Seigneurie devient donc de plus en plus un espace muséal extérieur et est un véritable secteur culturel incontournable.

À faire cet été : faire une randonnée jusqu'au pont suspendu au-dessus de la septième chute du Parc des Sept-Chutes!

Le Georgeville, Saint-Georges

C'est un accueil chaleureux qui nous attendait à l'Hôtel et Centre de congrès le Georgeville. Nous avons visité cet établissement situé en plein coeur du centre-ville de Saint-Georges. Idéal pour être près de tout ce que la ville a à nous offrir! Les différents types de chambres sont toutes superbes et certaines ont même une magnifique vue sur la rivière Chaudière. La terrasse du restaurant de l'hôtel Point-Virgule, qui présente un excellent menu, a été une incroyable découverte pour nous tous! La terrasse est situé au-dessus du porche et est lumineuse et conviviale avec une vue géniale sur la ville pour faire le plein de soleil.

À faire cet été : s'offrir une fin de semaine de rêve au Georgeville alliant repas délicieux et promenade dans le centre-ville de saint-Georges.

Fromagerie la Pépite d'or,

Saint-Georges

Le dernier arrêt et certainement pas le moindre de la Trotte 2018 nous a totalement ravi! Nous avons été merveilleusement accueilli à la Fromagerie la Pépite d'or. C'est avec un grand appétit que nous avons eu la chance de déguster les nombreuses saveurs de fromage, en plus d'une crème glacée rafraîchissante. C'est aussi l'endroit parfait pour acheter des produits du terroir et s'offrir un plateau de fromage absolument délicieux. Le bar à poutine, quant à lui, est incontestablement un incontournable dans la région. Avec 11 choix de saveur de fromage, 5 choix de sauces, 7 types de viandes et 4 types de légumes, toute la famille va se régaler de sa poutine personnalisée.

À faire cet été : se goinfrer à la Fromagerie la Pépite d'or!

Merci à tous ceux qui ont embarqué avec nous pour partir à la découverte de notre belle région cette année et à ceux qui nous ont chaleureusement accueilli.

Surveillez l'édition 2019, la Trotte est une belle occasion d'apprendre à se connaitre et de pouvoir faire rayonner la région auprès de nos visiteurs.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous accueillir dans votre établissement l'année prochaine!