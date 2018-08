LE PREMIER HÔTEL DE LA STATION: L'HÔTEL COMMERCIAL

Ce qu'on appelle le secteur de la station provient du fait que la voie ferrée y passait et que «la station des trains» (gare) s'y trouvait. C'est en 1907 que le premier train y arriva. Naturellement, cet important moyen de communication favorisa l'essor de ce secteur qui devint l'un des pôles principaux de notre ville. Aujourd'hui, plusieurs continuent de l'appeler ainsi, mais pour les nouveaux arrivants, c'est plutôt le «secteur du Carrefour».

Voici une superbe photo (datant de 1911) du premier hôtel de la Station: l'Hôtel Commercial d'Adolphe Morissette. Les gens assis sur les deux galeries sont des membres de la famille de M. Morissette. On a la chance de connaitre leur identité. En haut, Florida Morissette, Georges Morissette et Georgiana Morissette. En bas: Marianne Morissette, son époux Joseph Poulin, Adolphe Morissette, son épouse Anaïs Rodrigue et Hormidas Morissette.

Le premier hôtel avait 3 étages. Il fut incendié en 1922 alors qu'une conflagration gigantesque a presque complètement détruit tout le quartier de la station. Le deuxième hôtel a été reconstruit (à deux étages) sur le même site, soit dans la 93e Rue dans le voisinage de la Meunerie P.A. Lessard (qui n'existe plus aujourd'hui).

Sur la 2e photo, prise en 1915, une autre vue de la 93e Rue sur laquelle était situé cet hôtel que l'on aperçoit à gauche, avec sa grande galerie et son balcon.

Sur la 3e photo (prise vers 1939), on constate que le nom du propriétaire a changé: lorsque Adolphe est décédé, son fils Joseph Hormidas Morissette a pris la relève, ce qui explique le «J.H.» de l'affiche. Le couple sur cette photo est celui de Dorilla Lachance et son épouse Dolorès Grenier, des proches des Morissette. Hormidas a vendu cet hôtel au début des années '40.

Photo 1 et 2 du fonds Marcel Morissette. Photo 3 courtoisie de M. Bernard Poulin. Texte et recherches de Pierre Morin.