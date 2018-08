Une clinique certifiée « soins sans stress », c’est quoi?

Nous sommes très fiers d’être certifiés « clinique soins sans stress! » Cette certification délivrée par la bannière québécoise Globalvet, dont notre clinique est membre, atteste une pratique de la médecine vétérinaire honorant le bien-être animal.

Tous les membres de notre équipe ont suivi une formation adaptée et reçu une certification individuelle assurant le respect des normes attribuées à une pratique sans stress. Cette approche en douceur est basée sur la compréhension du langage corporel de votre animal ainsi que sur le respect de ses émotions. En minimisant le stress avant, pendant et après son passage en clinique, nous rendons cette expérience plus positive pour lui. Ceci nous permet donc d’entretenir une relation de confiance avec votre compagnon à quatre pattes et améliorer son bien-être!

La certification « soins sans stress » : parce que le bien-être physique et psychologique de vos animaux nous tient à cœur!