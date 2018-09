LE FAMEUX MAGASIN «LA MAISON DAVIS»

Son origine remonte aussi loin qu'en 1920 alors qu'il fut ouvert par M. Jos Davis, dans une bâtisse qui existe encore aujourd'hui et qu'on voit à la photo 3 (maintenant des logements résidentiels). Pendant plusieurs années, ce commerce fut opéré par M. Davis lui-même et son épouse, le magasin était au rez-de chaussée et ils résidaient au second étage auquel ils avaient accès par l'escalier qu'on voit sur le côté. Vers 1945, leur neveu Morris Davis (fils d'Israël Davis de Montréal) vint travailler pour eux et il a appris à cet endroit tous les secrets du métier sous la supervision de son oncle. Le 30 avril 1956, Morris et son père fondent la compagnie Maison Davis Inc et décident d'acquérir l'entreprise. Quelque temps plus tard, ils achètent l'édifice voisin au coin de la 123e Rue, dans lequel M. Azer Bolduc opérait un commerce de vente de chaussures. Ils y déménagent leur propre magasin, (comme on le voit à gauche sur la photo 4, fin des années '50), avec l'intention de le rénover. Ce qu'ils font dans les années suivantes, le transformant de fonds en comble pour y ériger un imposant édifice de trois étages.



La 1re photo (de 1967) nous le montre dans toute sa splendeur, tel que la majorité d'entre nous l'avons connu. M. Morris Davis est celui qu'on voit sur le seuil du magasin, prêt à accueillir la clientèle. Il y vendait des vêtements de qualité pour hommes, dames et enfants à des prix très abordables, même des robes de mariées. À chaque mois de juillet, il tenait sa grande vente des «étiquettes jaunes», contrairement aux autres magasins qui annoncent généralement leurs rabais au moyen d'étiquettes rouges. Ses ventes étaient renommées, les clients faisaient même la queue très tôt le matin pour être les premiers à choisir, comme on le voit à la 2e photo prise le 8 juillet 1967 (la dame au centre, à la robe rayée, est Mme Jeanne d'Arc Pomerleau). M. Davis était un homme très affable et apprécié de la clientèle et de son propre personnel. Pendant plusieurs années, il comptait jusqu'à 20 employé(e)s. Son commerce a atteint son apogée entre 1960 et 1990. Il a été celui qui a persisté le plus longtemps, résistant à la tentation d'aller s'installer dans un centre d'achat. Mais les trois autres grands (Farmer, Green et Peoples) étant partis dans les années '75, il a finalement baissé pavillon et fermé son célèbre magasin en 1990. Un jour triste pour ses anciens clients.

Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.