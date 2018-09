Les problèmes urinaires chez les chats

Les symptômes reliés à une maladie du système urinaire sont communs chez les chats et incluent : douleur ou difficulté à uriner, sang dans l’urine, mictions fréquentes ou dans des endroits inappropriés en petites quantités, léchage excessif des régions génitales, etc. Ces symptômes sont non spécifiques et peuvent être causés par plusieurs anomalies tels des cristaux urinaires, des calculs dans la vessie, les reins, les urètres ou uretères, une infection, une masse ou une inflammation de la vessie.

Plusieurs facteurs prédisposent les chats à avoir des problèmes urinaires. Une consommation d'eau insuffisante et des bacs à litière inappropriés jouent un rôle clé dans le processus en créant une urine concentrée et une rétention urinaire. Une teneur élevée en minéraux dans certaines nourritures peut également favoriser la formation de cristaux et de calculs. La génétique, le stress, une maison multi-chats, une activité physique ou une stimulation mentale insuffisante et l’obésité sont également des facteurs prédisposants.

Afin d’identifier la cause spécifique pour un chat ayant ces symptômes, votre vétérinaire procédera d’abord à une analyse d’urine et des radiographies. Certains cas nécessitent parfois de poursuivre l’investigation à l’aide d’une culture d’urine et une échographie du système urinaire.