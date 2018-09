Protégez votre domicile avant de partir

Quand les feuilles se mettent à tomber et les jours à raccourcir, de nombreux retraités canadiens mettent le cap sur le Sud. Si vous êtes du lot, vous devez prendre quelques mesures pour protéger votre domicile pendant votre absence. Pour vous aider à ne rien oublier, voici les 10 gestes essentiels à poser avant de partir.

1. Demandez l’interruption du service postal ou le transfert de votre courrier à votre adresse hivernale. (Ne remplacez toutefois pas votre adresse par une adresse temporaire à l’étranger auprès de votre institution financière, car celle-ci sera alors tenue de retenir l’impôt des non-résidents et d’appliquer des restrictions aux opérations.)

2. Faites cesser la livraison de votre journal.



3. Fermez la conduite d’eau principale et vidangez les tuyaux pour éviter le gel, l’éclatement et les inondations.



4. Vérifiez les conduites d’eau dans les zones plus froides de votre maison (comme le grenier et la cave) pour vous assurer qu’elles sont bien protégées du gel.



5. Placez tous les objets de valeur que vous n’apportez pas dans un coffre-fort.



6. Jetez tous les aliments périssables.



7. Installez des minuteries sur vos lumières intérieures et extérieures afin qu’elles s’allument et s’éteignent en temps opportun.



8. Demandez à quelqu’un de vérifier votre maison au moins une fois par semaine. Non seulement est-ce prudent de le faire, mais à défaut d’une telle vérification, votre compagnie d’assurances pourrait aussi annuler votre protection. (C’est pourquoi il convient aussi d’examiner votre police d’assurance habitation pour vous assurer qu’elle est bien protégée.)



9. Demandez à quelqu’un de déblayer la neige de vos trottoirs et de votre entrée afin que votre maison semble habitée.

10. Laissez des photocopies de vos passeports et autres titres de voyage à un ami ou à un membre de votre famille.

Et n’oubliez pas – que vous soyez à la maison ou à l’extérieur, votre vie financière n’arrête jamais. Il est donc toujours payant de demander conseil à un conseiller financier en qui vous avez confiance.

