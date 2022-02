Une remonté insuffisante

Le Canadien de Montréal avait une rencontre difficile sur le moral prévu ce samedi soir. L'Avalanche du Colorado, forte d'une deuxième place au classement général, recevait la troupe de Dominique Ducharme, trônant à la dernière des 32 marches.

Cela dit, le match n'aura pas été aussi pénible que prévu. Le gardien Cayden Primeau s'est fait puissant, avec 43 arrêts contre l'une des meilleures unités offensives du circuit. Après une avance de 2-0 en faveur de Denver, le CH a effectué une belle remonté, forçant ainsi la prolongation.

Grâce à des buts d'Artturi Lehkonen et Nick Suzuki, le Tricolore n'a pas perdu en temps règlementaire depuis le 17 janvier contre l'Arizona. D'ailleurs, cette défaite en trois périodes est la seule du Canadien depuis le 12 janvier contre Boston.

Individuellement, Nick Suzuki traverse une très belle séquence de cinq points en trois matchs. Le centre compte à présent 24 points en 40 matchs cette saison. D'ailleurs, le numéro 14 n'est pas le seul à vivre de bons moments offensifs, cette semaine.

On parle en effet de quatre points en trois rencontres pour Christian Dvorak, six en quatre joutes pour Tyler Toffoli et trois points en autant de partie pour Artturi Lehkonen.

C'est une très bonne chose, de voir des vétérans du club démontrer une certaine constance. Surtout en sachant que Toffoli et Lehkonen font l'objet d'une certaine demande sur le marché des transactions.

Le prochain duel du bleu-blanc-rouge se fera au Minnesota ce lundi 24 janvier. Ce sera le dernier affrontement du Canadien à l'étranger avant un premier retour au Centre Bell depuis le 16 décembre dernier contre les Flyers de Philadelphie.