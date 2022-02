Une équipe désunie suite à un geste inacceptable

Après une défaite peu déshonorable de 5-4 contre les Ducks d'Anaheim, c'était les Oilers d'Edmonton, les deuxièmes visiteurs du Centre Bell en 2022. Le Tricolore faisait affaire avec beaucoup de blessés, encore ce samedi soir, même avec une absence supplémentaire en David Savard.

Le résultat s'est avéré désastreux, rien de moins. Dominique Ducharme a vu ses troupes s'incliner 7 à 2 contre Connor McDavid et sa bande. Tyler Toffoli et ses huit points en sept matchs ainsi que Mike Hoffman et ses cinq matchs avec chacun un point sont les seuls facteurs positifs de cette rencontre.

Du côté albertain, l'attaquant Evander Kane jouait son premier match dans la LNH depuis ses controverses en nombre incalculable. Après un rachat de contrat des Sharks de San Jose, les Oilers l'ont récemment mis sous contrat. Il a d'ailleurs marqué le premier but de la rencontre, en plus d'afficher un différentiel de +2.

Un fait surprenant et loufoque, c'est que le joueur de franchise Connor McDavid n'a son nom sur aucun des sept filets marqués par son équipe, lui qui cumulait pourtant cinq points à ses trois joutes précédentes.

Dans cette rencontre, un événement a choqué bien davantage l'univers médiatique qu'une défaite écrasante, tristement quotidienne. Ancien membre du CH, Zach Kassian est entré en contact avec le gardien Samuel Montembault, un geste à la limite de la légalité.

Dans la circonstance, il aurait été logique de voir un joueur en rouge se faire justice lui-même en corrigeant l'attaquant des Oilers. Une bagarre, pour une fois, aurait fait du sens. Or, rien n'eut été fait par le Canadien pour défendre le pauvre Montembault, encore laissé à lui seul dans cette soirée de désastre.

Du haut de sa réputation, son « A » sur le chandail et ses six pieds et trois pouces, Jeff Petry avait non seulement la capacité d'agir, mais également le devoir. Un double-échec, une bagarre, ou seulement un coup d'épaule, signifiant clairement que les gardiens de but sont intouchables, peu importe les circonstances, c'était si simple et logique à exécuter.

Bien des choses auraient suffit, mais Petry n'en n'a rien fait, ni aucun autre des dix-huit hommes en uniforme, d'ailleurs. Dominique Ducharme s'est fait émotif, en point de presse, signifiant son souhait clair de voir une réaction catégorique de ses troupes, suite à un coup porté sur un soldat.

Jeff Petry, c'est près de 800 matchs dans la LNH et huit saisons dans l'uniforme du Canadien. N'importe qui d'autre auraient pu réagir et personne ne peut se dire fier de sa réaction sur la séquence. Cependant le numéro 26 savait très bien que son rôle portait précisément sur une réponse stricte contre Kassian, ce qu'il n'a pas fait.

Il est vrai que l'équipe doit se reconstruire, que ce soit en attaque ou en défense. Toutefois, la priorité devrait être de trouver un joueur capable de recréer une chimie, dont l'étincelle s'est éteinte le soir du dernier match de la finale de la coupe Stanley en 2021.