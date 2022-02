Le conseil d'administration du CISSS-CA et sa présidente remercient les employés et bénévoles

Le conseil d’administration du CISSS-CA et sa présidente, Brigitte Busque tenait à remercier tous leurs employés et bénévoles, qui depuis près de deux ans se dévouent.

Nous publions l’intégrale de la lettre de Mme Busque.

À titre de présidente du conseil d’administration (c. a.) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et au nom de tous les membres du c. a., alors que nous sommes au cœur de la cinquième vague de la pandémie avec le variant Omicron, je souhaite sincèrement remercier publiquement tous les employés, gestionnaires, médecins, stagiaires et bénévoles qui y œuvrent quotidiennement. Vous avez et faites preuve, une fois de plus, d’une mobilisation extraordinaire et d’un engagement plus que senti. Vous le faites grâce à une résilience et un sens de l’adaptation hors du commun alors que vous méritiez amplement un répit de cette pandémie, qui s’étire et s’étire encore.

Nous savons que ce sont des moments difficiles que vous avez vécus dans les dernières semaines et que vous vivez encore, car rien n’est encore terminé, bien malheureusement. Sans vous, il serait impossible de faire face à cette cinquième vague de la pandémie. Vous avez toutes et tous notre admiration. Nous vous remercions du fond du cœur de continuer à concrétiser, jour après jour, notre mission de prendre soin de la santé et du mieux-être de la population de la région dans un tel contexte.

La présidente du conseil d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches, Madame Brigitte Busque et tous les administrateurs de l’établissement