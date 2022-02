Super Bowl : la moitié des répondants seront devant leur écran dimanche

Ce dimanche, c’est le grand moment où les grands amateurs de football se réunissent afin de regarder le Super Bowl de NFL. Cette année, les Rams de Los Angeles affrontent les Bengals de Cincinnati.

Il semblerait que la moitié de nos 238 répondants ne font pas partie de ces gens. En effet, 199 personnes disent n’avoir aucun intérêt pour l’évènement et feront autre chose de leur soirée.

Par contre, l’autre 50 % sera devant l’écran, soit parce qu’ils sont de grands amateurs de ce sport, soit qu’ils voient cela comme une bonne occasion de manger des ailes de poulet et des nachos ou qu’ils regarderont seulement le spectacle de la mi-temps.

Selon notre sondage, 26,5 % sont vraiment intéressés par le match et le regarderont du début à la fin. Ils ont certainement l’habitude de suivre la saison et ce soir-là n’est que le point culminant.

Le spectacle de la mi-temps qui réuni cette année Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar, reste tout de même populaire attirant 13,2 % des répondants qui en temps normal ne suivent pas du tout le football.

Et finalement, pour nos plus grands gourmands ( 10,1 % ) c’est un moment où le guide alimentaire canadien n’est pas pris en considération et que les ailes de poulet, les nachos et les travers de porc sont les vedettes du menu.