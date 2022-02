L’AMOUR AU TEMPS DE LA COVID-19

La Saint-Valentin est l’occasion idéale pour parler d’amour. Mais l’amour, de ce temps-ci, comme bien d’autres activités, est passablement perturbé.

Lors de pandémies mondiales antérieures, il s’est publié plusieurs livres traitant de l’amour et il s’est aussi tourné des films. On a eu droit à «L’Amour au temps du choléra» en 1985 et «Éloge de l’amour au temps du sida» en 1990 pour ne citer que ces deux exemples.

Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sur le point de vous annoncer que je m’apprête à publier un livre ou à tourner un film sur l’amour au temps de la COVID-19. Une toute petite chronique suffira, surtout qu’elle se veut légère, voire même amusante.

CHEZ LES COUPLES

Chez les couples qui vivent ensemble, au sein d’une même bulle si vous préférez, il n’y a pas eu de grands changements. Le fait de vivre constamment ensemble pendant le confinement pouvait faire en sorte que l’autre finissait par nous taper sur les nerfs à un moment donné, mais rien de dramatique si le couple s’entend bien. Dans certains cas, on dit que la fréquence des relations sexuelles a connu un regain. Que voilà donc une bonne façon de jouir… de la pandémie!

Chez les couples qui ne vivent pas en harmonie, j’imagine que ce n’était pas le grand bonheur à longueur de journée. Si, avant même le confinement, on ne s’entendait pas, ce n’est certainement pas le fait de se retrouver face à face 24 heures par jour qui a contribué à ramener les affaires. À moins d’avoir une «bouderie» où s’isoler de temps en temps, la pandémie doit finir par peser lourd.

Ça ne doit pas être facile également pour les couples qui ne vivent pas ensemble et qui n’ont pu se fréquenter durant de longues périodes. Quand on est follement amoureux, être privé de se voir et de se toucher finit par compliquer la relation. C’est bien beau de se voir via «Face Time» ou «ZOOM», mais ça ne fait pas des enfants forts.

Les plus malheureux se retrouvent sans doute chez les amants qui entretiennent une relation secrète. En confinement, en télétravail ou en couvre-feu, il devient difficile de se trouver une excuse pour quitter la maison et aller passer du temps avec sa maîtresse ou son amant. Du temps supplémentaire au bureau, un souper qui s’étire avec un client ou un voyage d’affaires ne sont plus des arguments valables. Les amants sont condamnés à être seuls à la maison ou à vivre avec leurs régulières, pour le meilleur ou pour le pire.

Il me faut également penser aux couples et aux familles qui vivent dans un climat de violence. Se retrouver pris à la maison avec un conjoint ou une conjointe violente n’a rien d’agréable. Le fait que le Québec a recensé près d’une vingtaine de féminicides en 2021 a certainement quelque chose à voir avec la pandémie.

LES TRAVAILLEUSES DU SEXE

J’ai une pensée également pour les travailleuses du sexe. Que faire en temps de confinement, de couvre-feu, de mesures sanitaires?

Doit-on porter le masque, en plus du condom? Est-ce que la travailleuse doit exiger le passeport vaccinal pour ses clients? Pas facile de gagner sa pitance en temps de pandémie.

Surtout que les travailleuses du sexe ne sont pas éligibles à des programmes gouvernementaux permettant de combler leurs pertes de revenus.

VIVE L'AMOUR!

Finalement, cette maudite pandémie, qui chamboule nos vies depuis presque deux ans, nous aura permis de constater qu’il est toujours plus facile de traverser une crise lorsqu’il y a de l’amour entre les individus.

Je ne suis pas de ceux qui avaient l’habitude de célébrer la Saint-Valentin de façon spéciale. Mais, cette année, j’ai l’impression que la Saint-Valentin version 2022 aura une saveur particulière. Surtout que cela arrive au moment où l’on peut recommencer à fréquenter nos amis et nos restaurants préférés.

Aimer et être aimé fait toute une différence dans une vie. Si vous êtes de celles et ceux qui avez la chance de vivre l’amour, profitez-en pleinement, car on ne sait jamais combien de temps cela durera.

Bonne Saint-Valentin à toutes et tous!





PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à ma blonde et je vous invite à faire de même avec votre amoureuse ou votre amoureux :