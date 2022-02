Soirée de première pour le Tricolore

Les partisans du Canadien ont dirigé rapidement le départ de Dominique Ducharme et l'arrivée de Martin St-Louis. Or, on remarque que c'était pour le mieux. Alors que le CH affrontait les Islanders de New York, ce dimanche après-midi, il avait l'opportunité de signer une deuxième victoire de suite.

C'est maintenant chose faite, même si le temps supplémentaire a encore été nécessaire, les deux points de classement ont été légués au bleu-blanc-rouge une deuxième fois consécutive. De nombreuses choses sont à retenir pour ce match très divertissant.

Pour Cole Caufield, le mot succès ne cesse de s'appliquer. Il a obtenu une passe sur le deuxième but, il affiche donc un cinquième point en autant de joutes sous les ordres de St-Louis. Il a également marqué l'un des deux buts des siens, en tir de barrage.

Une mention de persévérance s'applique dans ce match. La première transaction de Kent Hughes, en tant que DG du Canadien de Montréal, visait le gardien Andrew Hammond. Celui-ci avait affronté le Tricolore en séries en 2015, sous l'uniforme des Sénateurs.

Hammond a cependant attendu cinq ans avant de revenir dans la LNH. À 34 ans, c'était une occasion en or de relancer sa carrière, face aux Islanders. C'est pour lui une mission accomplie. Pour lui, il a signé une grosse victoire, avec un total de 30 arrêts.

Le défenseur Jeff Petry a signé quatre points en trois joutes, alors qu'il a marqué le premier but des siens à New York. Le jeune Ryan Poehling a également une belle fiche, dernièrement, avec quatre points dans ses six derniers matchs. Il faut dire que certains profitent bien des enseignements de l'ancienne gloire du Lightning.

Nick Suzuki et sa bande ont encore du travail à faire. Ce sera un retour au Centre Bell pour la franchise de Geoff Molson, alors que les Maple Leafs de Toronto arrivent dans la métropole lundi soir.