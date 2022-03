Aimez-vous le temps des sucres ?

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,400i,700,700i&display=swap'); .aviation-contenu p, .aviation-contenu li { font-family: 'Poppins', sans-serif; font-size:18px;line-height:1.8em;letter-spacing:0.01em; } .aviation-contenu p { padding-bottom:30px; } .aviation-contenu h2 { font-size:26px; font-weight:700; line-height:1.1; text-align: center; text-transform: uppercase; padding: 25px 0 28px; color: rgb(11, 87, 163); } .aviation-contenu { width:100%; padding:15px; } .aviation-contenu img[style*="float: right"] { padding:0px 0px 5px 15px; } .aviation-contenu img[style*="float: left"] { padding:0px 15px 5px 0px; } @media (max-width : 600px) { .aviation-contenu p, .aviation-contenu li { font-size:14px;line-height:1.6em;letter-spacing:0.01em; } .aviation-contenu p { padding-bottom:20px; } .aviation-contenu h2 { font-size:24px; padding: 10px 0 12px; } .aviation-contenu { padding:15px 0; } .aviation-contenu img[style*="float"] { float:none !important; width:100% !important; padding:0px 0px 5px; } } Quelques petits secrets bien cachés sur les avions de ligne (partie 2) Sur des vols de longue durée, les compagnies aériennes prévoient que les pilotes pourront dormir en alternance bien sûr, afin de récupérer et d’être alertes lors des phases finales du vol. Il n’est donc pas rare et il est même souhaitable qu’une période de repos soit encouragée à cette fin. Sur les plus longs vols (12 heures et plus ex : Toronto -Shangaï ), il y a 4 pilotes à bord. Ils sont tous présents dans le poste de pilotage pour le décollage et l’atterrissage. Une fois en croisière, il y a alternance entre les pilotes pour des heures de repos. Le nombre de pauses ainsi que le nombre d’heures va dépendre de la durée du vol. Ces couchettes (bunk) sont situées dans la cabine avant de l’avion pour les pilotes et en arrière de l’avion pour les agents de bord. Fait à remarquer, sur des tronçons plus courts, Transport Canada et la FAA autorisent les pilotes de prendre du repos aux commandes mais en suivant une procédure très spécifique selon le transporteur. Parfois nous voyons dans le ciel des traces d’avion, des trainées blanches qui restent en suspens de quelques instants à quelques heures, et même plus. Ce phénomène est dû à la condensation de l’air qui sort des moteurs à une température très élevée (600 degrés Celsius) alors que la température extérieure varie entre -40 et -50 degrés Celsius. Le gaz chaud est donc transformé en vapeur. C’est donc parfaitement naturel et sans danger. Selon la météo à venir, ces traces seront presque invisibles par beau temps alors que le mauvais temps qui arrive permet souvent de voir plus facilement ces traces de condensation.