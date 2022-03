Une longue fusillade ne tourne pas à l'avantage du CH

C'était un match de première, ce samedi soir, pour le CH. La nouvelle équipe, le Kraken de Seattle visitait le Centre Bell pour une première fois de son histoire. Yanni Gourde et sa bande avaient battu le Tricolore lors de la rencontre à Seattle, il était donc curieux de voir à quoi s'attendre pour ce duel au Québec.

Outre le premier match du Kraken dans la Belle province, le Centre Bell vivait également une première depuis un moment, avec des estrades pleines de partisans. Ce n'était pas arrivé depuis que le gouvernement du Québec avait forcé la tenue d'un match à huis clos, le 16 décembre dernier.

En se concentrant sur le hockey, il faut savoir que le Canadien s'est bien débrouillé dans cette joute. Pourtant, Seattle menait encore 3 à 1, après deux périodes. Or, la troupe de Martin St-Louis a honoré l'énergie de ses quelque 20 000 partisans, pour forcer la tenue d'une fusillade.

Le jeune Alexander Romanov a joué l'un de ses meilleurs matchs de la saison, lui qui a terminé la soirée avec un but et une passe. Le jeune numéro 27 n'a besoin que d'un autre point pour en récolter dix cette saison. Ce dernier a d'ailleurs été nommé deuxième étoile du match, et avec raison.

Toujours en défense, Joel Edmundson jouait enfin son premier match de la campagne. Le numéro 44 n'avait pas joué depuis la finale de la coupe Stanley. Considéré comme le potentiel prochain capitaine de l'équipe, c'était un gros morceau qui arrivait enfin en renfort.

Blessures physiques en grands nombres, liés aux séries, ajoutées au décès de son père, ont empêché le défenseur de jouer avant ce 12 mars. Il a terminé la rencontre avec six mises en échec et un différentiel de +1, des statistiques habituelles pour sa part.

Malgré un cinquième but de Micheal Pezzetta et d'un quatorzième de Nick Suzuki, l'équipe au S au torse l'a emporté en fusillade par la marque de 4-3. Le gardien Samuel Montembault n'a succombé qu'une fois en tir de barrage, qui a duré un long total de sept tours.

Le prochain match a lieu dès ce dimanche soir, alors que Nick Suzuki et sa bande affrontent les Flyers de Philadelphie. Tout comme le Canadien, l'équipe de Claude Giroux connait une saison particulièrement difficile.