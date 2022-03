Le monstre à deux têtes du Canadien se charge de la victoire

Deux matchs en deux soirs pour le CH, cette fin de semaine. On pouvait bien s'attendre à voir une formation fatiguée de la veille et de son voyage Montréal-Philadelphie, mais ce n'était pas du tout le cas. Ces matchs dos à dos ont chacun traversé les périodes de temps supplémentaire.

C'est avec bonheur qu'un monstre à deux têtes nait tranquillement à Montréal. Les attaquants Nick Suzuki et Cole Caufield ont littéralement explosé offensivement, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Le match contre les Flyers ce dimanche soir n'a certainement pas fait exception, avec un gain de 4-3.

Suzuki a marqué les deux premier-but de son équipe, lui qui aura atteint une marque importante. Ses quinze et seizième but de la saison lui auront permis de dépasser sa meilleure marque offensive en carrière, avec un total de 43 points en 59 matchs. Il en compte d'ailleurs quinze lors de ses dix derniers matchs.

Le jeune Cole Caufield a également profité de Saint-Louis pour retrouver sa confiance. Il a marqué le but gagnant du Tricolore en prolongation, lui qui a terminé sa soirée de travail avec un but et une passe. Ce sont 17 points en 14 matchs, qui s'affichent pour le numéro 22.

Les deux jeunes attaquants ne sont pas les seuls à avoir offert un gros gain en Pennsylvanie. Réclamé au ballotage quelques semaines plus tôt, Rem Pitlick arrive d'une semaine de six points en trois rencontres. Il connait de l'excellent hockey et un renouvellement de contrat ne serait guère surprenant.

Davantage sous le radar, le gardien québécois Samuel Montembault aura eu une fin de semaine très chargée. Deux matchs de suite s'avèrent assez exigeants, particulièrement pour un gardien initialement réserviste comme lui.

Autant contre le Kraken que face aux Flyers, Montembault a su garder son club dans le match. Il est de ceux dont les trois points amassés sur une possibilité de quatre lui sont forts mérité.

Le prochain match du Canadien est prévu ce mardi soir. Cette fois, André Tourigny et ses Coyotes de l'Arizona débarquent au Centre Bell. Il faut dire que les Coyotes sont situés au désert du classement et de la géographie américaine. Il s'agit donc d'une belle opportunité du Tricolore de l'emporter devant des estrades pleines.