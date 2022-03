Développement d'un important projet d'or à Saint- Simon-les-Mines

Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSXV : ¨BGF¨), ("BGF") : est heureux d'annoncer que les données géophysiques filtrées d'un levé PP de 2019 révèlent des plis anticlinaux indiquant une formation de récifs en selle sur la propriété aurifère Beauce de la société située à St-Simon les Mine, au Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d’Or en Beauce , a déclaré : " Ce PI est un autre ensemble de données passionnantes soutenant la formation Saddle Reef comme modèle géologique principal comme source des pépites d'or placérien historiques. " M. Levasseur a ajouté : "Nous sommes impatients de poursuivre l'exploration et l'échantillonnage des affleurements d'Antiform pour trouver de nouvelles cibles de forage afin de tester la formation Saddle Reef pour des découvertes d'or filonien."

Image en vedette : Modèle de coupe transversale d'une formation de Saddle Reef sur la propriété Beauce Gold.

À l'hiver 2019, la Société a réalisé trois lignes de 1 200 mètres de levés de résistivité électrique et de polarisation provoquée (PP) qui ont traversé la rivière Gilbert, parallèlement aux rives droite et gauche du ruisseau Grioux (lignes 2, 4 et 5 Communiqué de presse BGF 2020-01-03, ). L'INRS (Institut national de la recherche scientifique) a amélioré les données de 2019 pour les lignes 4 et 5 en appliquant un filtre de réduction du bruit aux données d'inversion 2D de résistivité électrique et de chargeabilité électrique.

Le filtre n'a pas pu être appliqué à la ligne 2 en raison de distorsions du signal probablement causées par les tunnels souterrains des mines d'or placérien du 19ème siècle. Les filtres des lignes 4 et 5 ont révélé des images tomographiques 2D caractérisées par des structures déformées de zones plissées de type synforme suggérant la présence de structures antiforme avec des membres anticlinaux verticaux relativement serrés. Ceci est en corrélation avec le modèle structurel des formations de Saddle Reef.

Le modèle géologique d'une formation de Saddle Reef indiqué par le levé PP est également soutenu par les membres verticaux anticlinaux érodés observés dans les tranchées de 2019-2020 et par la découverte d'un axe de crêtes antiforme en forme de dôme exposé le long du ruisseau Giroux. L'axe est orienté NE et SW sur 4 km au nord de la rivière Gilbert ainsi qu'au nord du canal historique de l'or placérien (communiqué de presse BGF 2021-12-21). Des segments érodés de la formation Saddle Reef constituent la principale hypothèse quant à la source du gisement d'or alluvial historique.

Dans le cadre de son programme d'exploration du printemps et de l'été prochains, la société continuera à tracer et à échantillonner les affleurements de stockwork de veines de quartz minéralisées de type Crack and Seal le long de l'axe des antiformes situé entre les routes du Rang St-Charles et du Rang VI. La découverte de minéralisations aurifères dans les affleurements d'antiforme générera de nouvelles cibles de forage à travers les plis axiaux du récif de Saddle.

La théorie veut que l'or placérien, comme les célèbres grosses pépites extraites au 19e siècle, se soit formé dans des poches de quartz stressées de l'axe bombé des antiformes, comme le montrent les formations de Saddle Reef. Les exemples de Saddle Reef comprennent les énormes champs aurifères de Bendigo et Ballarat en Australie (plus de 60 millions d'onces), et le gisement à haute teneur de Dufferin en Nouvelle-Écosse.

Jean Bernard, B,Sc. Geo. est une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 qui a revu et approuvé les informations techniques présentées dans ce communiqué.