Ben Chiarot l'emporte contre le Tricolore

C'était soir de match, ce lundi, alors que les Bruins de Boston s'amenaient au Centre Bell. Ce n'était toutefois pas le détail le plus important de la soirée, puisque c'était également la date limite des transactions. Le DG du Canadien Kent Hughes était un homme occupé, cette fin de semaine, et on a vu une grande vente de l'alignement du Canadien. Après Tyler Toffoli envoyé chez les Flames, il y a quelques semaines, d'autres noms importants ont officiellement quitté le navire.