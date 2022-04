Et voici les hormones brûleuses de gras!

Après deux forts matchs disputés cette fin de semaine, Nick Suzuki et sa bande se mesuraient devant de grosses pointures. Les Panthers de la Floride et l'ancien CH Ben Chiarot étaient à la maison pour recevoir la formation montréalaise dans ce contexte. La version rouge de la Floride trône au sommet du classement de l'Est de la ligue. Ce n'était donc rien pour exprimer une forme d'espoir au Canadien de l'emporter. Même si Montréal a marqué le premier but, c'était 4-1 pour Huberdeau et sa bande dans la première moitié de match.