Vengeance et remontée à Tampa Bay

Le Tricolore terminait son voyage au sud des États-Unis ce samedi soir. Le Lightning de Tampa Bay recevait ses rivaux de la dernière finale de la coupe Stanley, alors que Montréal sortait d'une séquence de trois défaites consécutives.

La rencontre ne se déroule pas très bien pour le CH. Les Bolts ont rapidement fait chuter les espoirs de l'emporter des visiteurs, avec deux buts marqués dès la première période.

Les grosses pointures de la Floride se sont présentés au match, avec des contributions offensives de Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov, Anton Cirelli et Victor Hedman. Cependant, la jeunesse du Canadien est parvenue à tourner la situation à son avantage.

Pendant que c'était 3-1 en faveur du clan bleu, la relève du Canadien s'est chargée de créer l'égalité 4-4, forçant la tenue d'une période supplémentaire. On a pu voir Cole Caufield marquer son 15e but de la saison, en plus de ses jeunes coéquipiers Corey Schueneman et Jesse Ylonen marquer respectivement leur deuxième but en carrière.

Ce n'est pas tout, Nick Suzuki, Ryan Poehling et Rem Pitlick ont à leur tour contribué offensivement. Comme Maxim Lapierre l'a très bien mentionné à l'après-match, les vétérans ne sont plus essentiels à une victoire aussi difficile.

Par contre, Josh Anderson a tout de même marqué, rappelant l'importance de conserver certains joueurs d'expérience dans la formation.

Le défenseur Jordan Harris jouait de son côté son premier match dans la LNH. Choix de troisième tour en 2018, il a récemment signé son contrat d'entrée dans le circuit, après avoir complété sa dernière année universitaire. Sans avoir connu une joute mémorable, le jeune mérite certainement de demeurer dans l'alignement, avec notamment ses trois tirs bloqués a compteur.

Acquis dans la transaction envoyant Toffoli chez les Flames, Tyler Pitlick a obtenu son premier point à Montréal. C'était d'ailleurs son quatrième match avec l'uniforme bleu-blanc-rouge.

Nick Suzuki a finalement donné la victoire à son club en tir de barrage, alors que le numéro 14 a été le seul marqueur des deux clans. Sur ce, la troupe de Martin Saint-Louis quitte la Floride pour Montréal, alors que les Sénateurs d'Ottawa se rendent en ville mardi prochain.