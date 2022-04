Inflation : nos répondants font la course aux spéciaux

Depuis le début de l’année, l’inflation se fait de plus en plus sentir avec la montée des prix des biens et des services. Nous vous avons demandé quels étaient les impacts sur votre manière de vivre et la majorité des répondants ont fait des changements dans leur vie.

Sur nos 295 répondants, 39 % disent devoir regarder plus attentivement les spéciaux en épicerie et dans les commerces avant d’aller faire leurs achats.

Le prix de l’essence à la pompe qui ne cesse de monter et ne semble pas vouloir redescendre en bas de la barre du 1,70 $/litre incite fortement les gens (29,5 %) à diminuer les déplacements. Plusieurs prépareront leurs sorties pour éviter de faire des déplacements inutiles.

Malgré l’inflation importante, 63 des participants à notre question de la semaine décident de continuer à vivre de la même manière et au même rythme qu’avant.

Une partie infime (7,1 %) a délaissé certaines activités de loisirs qu’elle pratiquait devant couper dans le budget et de choisir entre les besoins primaires et secondaires.

Par contre, les Beaucerons ne sont pas prêts à faire une croix sur leurs vacances d’été. Seulement, 1,7 % des répondants feront le choix de rester à la maison durant la belle saison.

Finalement, se trouver un autre emploi plus payant ou un second emploi n’est pas à l’ordre du jour.

Résultats du sondage

Je regarde beaucoup plus les spéciaux. 39 % (115)

J'ai diminué le nombre de mes déplacements. 29,5 % (87)

Je continue de vivre comme avant. 21,4 % (63)

J'ai délaissé plusieurs de mes activités de loisirs. 7,1 % (21)

Je ne prendrai pas de vacances cet été. 1,7 % (5)

Je tente d'augmenter mes revenus en trouvant un autre emploi. 1,4 % (4)