Pâques : de quelle manière allez-vous la célébrer ?

Depuis le début de l’année, l’inflation se fait de plus en plus sentir avec la montée des prix des biens et des services. Nous vous avons demandé quels étaient les impacts sur votre manière de vivre et la majorité des répondants ont fait des changements dans leur vie. Sur nos 295 répondants, 39 % disent devoir regarder plus attentivement les spéciaux en épicerie et dans les commerces avant d’aller faire leurs achats.