Guérion ou Rétablissement ?

Guérison ou Rétablissement ?

Lorsque quelqu’un vit avec une maladie mentale, parlons-nous de guérison ? Ou d’autre chose? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

La guérison, selon le dictionnaire Larousse, est définie comme suit : « Disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur ». Pour faire disparaître les symptômes, cela implique que l’on doive agir et les combattre pour qu’ils s’atténuent jusqu’à disparaître. Cela place donc la personne dans une lutte constante contre elle-même, contre les symptômes de la maladie. Par exemple, lorsqu’on se casse une jambe, nous pouvons agir afin de favoriser notre guérison, notamment en respectant les recommandations des professionnelles. Dans ce cas, cela va demander de l’énergie, mais ça sera efficace et permettra la guérison. Mais si on doit être amputé, peut-on guérir? Lutter en vain contre quelque chose sur lesquels nous n’avons pas de contrôle risque de nous fatiguer, voire même de nous épuiser.

Pour illustrer cela, faites-vous l’image dans votre tête d’une belle plage. Le sable… Le mouvement continuel des vagues qui déferlent sur la plage… Imaginez alors un homme, armé de sa serpillière. Il tente en vain de limiter l’eau qui se propage sans arrêt sur le sable. Il moppe, tord, puis recommence, sans repos. Vous devinez que malgré toute sa bonne volonté à vouloir garder la plage sèche, il travaillera sans relâche contre la nature même de la plage. Combien de temps pourra-t-il continuer ainsi?

Lorsque nous parlons de maladie mentale sévère et persistante, les symptômes demeurent présents et vont fluctuer tout au long de la vie. Prenons l’exemple d’une personne vivant avec l’asthme. Si elle tente de guérir, elle sera constamment en lutte contre sa toux, son manque d’air. Elle sera tellement concentrée à ce que les symptômes ne surviennent pas, comme l’homme avec sa serpillière et les vagues, qu’elle n’aura pas le temps ni l’énergie d’apprendre à vivre avec sa maladie. C’est pourquoi le terme utilisé en santé mentale est plutôt le rétablissement.

Dans le Plan d’action en santé mentale 2015-2020, le terme rétablissement est défini comme suit : « Le rétablissement est axé sur l’expérience de la personne et sur son cheminement vers une vie qu’elle considère comme satisfaite et épanouissante, et ce, malgré la maladie mentale et la persistance des symptômes. » Bref, le rétablissement est un long processus, qui va fluctuer dans le temps, mais au cours duquel la personne cultive l’espoir et reprend graduellement le pouvoir sur sa vie.

Et si on transpose le rétablissement dans la situation de l’homme à la serpillière… Que ferait-il plutôt que de tenter en vain d’empêcher l’eau de mouiller le sable? Il observerait la mer, observerait le sable et comprendrait que le processus des vagues est continuel, qu’il ne peut l’empêcher. Il pourrait alors choisir de surfer sur les vagues, se laisser bercer par l’eau ou encore sentir le sable sous ses pieds qui se mélangent à l’eau. N’est-ce pas plus plaisant ? Il pourrait même construire un mécanisme pour utiliser la force des vagues et produire de l’électricité. Les possibilités sont infinies à partir du moment où il accepte qu’il doive vivre avec la présence des vagues sur la plage. C’est la même chose pour les personnes atteintes d’une maladie mentale. Les symptômes ne sont qu’une partie de la personne, mais celle-ci a la possibilité de se réaliser et de s’épanouir, dans la mesure où elle tente de se rétablir plutôt que de guérir.

Sabrina Lapointe, B.A. en psychoéducation

Le Sillon

Source :

http://www.douglas.qc.ca/info/retablissement-sante-mentale

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-914-18W.pdf