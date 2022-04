Une mauvaise troisième période qui coûte le match

Après deux jours de congé, le Tricolore reprenait l'action, ce mardi soir. Les Sénateurs d'Ottawa étaient en ville, dans une soirée remplie de moments importants à souligner.

Comme la tradition le veut, les téléphones ont sonné tout au long du match. La Fondation des Canadiens pour l'enfance recueillait des dons et des profits pour le bien de la fondation.

Sur l'aspect hockey, de nombreuses choses sont à mentionner. D'abord, la coupe Molson, prix offert au meilleur joueur du mois dans la formation, a été décernée au duo Nick Suzuki et Cole Caufield.

Caufield avait également reçu l'honneur de la recrue du mois dans la LNH, pour les semaines de mars. Même si les séries sont désormais inaccessibles, il est bien plaisant de voir des talents offensifs se distinguer comme les numéros 14 et 22 le font.

Le duel Montréal-Ottawa aura été serré au cours des deux premiers tiers. Brendan Gallagher a pu marquer tôt dans le match, lui qui revenait d'une blessure datant du 17 mars dernier. Le numéro 11 a également atteint le plateau des dix passes, cette saison.

Acquis en retour d'Artturi Lehkonen, Justin Barron a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH, à son cinquième match dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Le jeune défenseur a totalisé cinq tirs au but, en plus d'avoir montré une belle intensité offensive.

Question de faire plaisir aux partisans, Cole Caufield a créé l'égalité 3-3 en deuxième période. Avec ses 16 buts, il s'approche graduellement des plateaux des vingt filets et des quarante points. Il lui reste encore douze matchs pour accomplir cet objectif de cinq points.

Cependant, la troisième période est tournée à l'avantage ontarien. Dans un match difficile pour Jake Allen, on a vu Drake Batherson et Colin White donner l'avance 5-3 aux Sens. À quatre minutes de la fin, Martin Saint-Louis a remplacé son gardien par un sixième patineur, ce qui aura mis fin aux espoirs de l'emporter.

Dans un match bien disputé par le Tricolore, l'indiscipline, la soirée difficile de Jake Allen et le ralentissement clair en troisième période auront déçu les partisans sur place. Quoi qu'il en soit, Tomas Tatar et les Devils du New Jersey sont les prochains adversaires du Canadien, ce jeudi soir.