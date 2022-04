Un festival de but au New Jersey

Le Tricolore rendait visite aux Devils, ce jeudi soir, alors que l'équipe s'était inclinée 6-3 contre les Sénateurs deux jours plus tôt. Les jeunes Jordan Harris et Justin Barron ont été remplacés par Kale Clague et Chris Wideman en défense, et ce mouvement d'effectif n'a pas passé inaperçu.

Montréal s'est rapidement inscrit au pointage, avec un but classique de Nick Suzuki, aidé par Cole Caufield, et Rem Pitlick. Le numéro 14 a remboursé son dû, avec une passe sur le 17e but de Caufield en fin de première, d'ailleurs.

Si Tomas Tatar a obtenu deux points sur les quatre filets des Devils, ce n'était pas suffisant, pour l'emporter contre son ancienne équipe. Avec une marque finale de 7-4, on a vu un Canadien de Montréal puissant offensivement.

Notamment, Kale Clague a obtenu trois points, le premier match de plus d'un point de sa carrière. Son compagnon Chris Wideman en a fait autant, alors que les deux hommes ont su prouver la pertinence de leur donner du temps de jeu, cette fois.

Dvorak est également à l'honneur d'un triplé, lui qui totalise sept points en huit matchs. Le numéro 28 aurait pu connaître une meilleure saison, si ce n'avait été de ses blessures répétées.

Avec ses deux passes, Brendan Gallagher compte maintenant quatre points en deux matchs, lui qui est revenu d'une blessure mardi dernier. Il faut dire que ce retour lui sourit grandement.

C'est le cas de le dire, c'était une soirée gênante pour les trois gardiens envoyés sur la glace. Jake Allen a d'abord repoussé 33 tirs sur 37, ce qui ne serait pas si mal, si ce n'était de sa séquence statistique plus difficile.

Du côté du diable, le cerbère Andrew Hammond était dans la mêlée. C'est ce même gardien, qui avait été acquis par le CH, quelques semaines plus tôt, et qui avait vu sa carrière relancée dans la LNH. Or, son match de six buts accordés sur treize menaces ne figurera pas dans son CV.

On peut également pointer P.K. Subban du doigt, alors que l'ancien du Canadien a conclu avec un différentiel de -4. Le numéro 76 adoré des partisans connait des moments particulièrement difficiles, depuis son arrivée chez les Devils. Il faut dire que ce match ne fait pas exception.

Le prochain match est prévu ce samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto. Ce dernier duel Québec-Ontario avait tourné à l'avantage de Nick Suzuki et sa bande, il restera donc à voir si la foule torontoise peut changer le vent de direction.