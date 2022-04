Les 7 aliments les plus ''sains''

Le Tricolore rendait visite aux Devils, ce jeudi soir, alors que l'équipe s'était inclinée 6-3 contre les Sénateurs deux jours plus tôt. Les jeunes Jordan Harris et Justin Barron ont été remplacés par Kale Clague et Chris Wideman en défense, et ce mouvement d'effectif n'a pas passé inaperçu. Montréal s'est rapidement inscrit au pointage, avec un but classique de Nick Suzuki, aidé par Cole Caufield, et Rem Pitlick. Le numéro 14 a remboursé son dû, avec une passe sur le 17e but de Caufield en fin de première, d'ailleurs.