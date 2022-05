L'ancienne pharmacie Fortin dans l'ouest.

Dans la dernière moitié du siècle dernier, il y avait sur la 1re avenue dans l’ouest un important pôle commercial entre la 19e et la 25e rue: Épiceries, salons de coiffure, barbiers, restaurant, magasin de vêtements, dentiste, bijoutiers, librairie, salle de quille, salle de billard, cordonniers, ferronnerie, forgeron et autres. C’est dans ce secteur qu’est venu s’établir le docteur Richard Fortin dans les années ‘40. Non seulement le Dr Fortin a-t-il résidé au départ dans une maison située dans la 19e rue presque en face du presbytère actuel, mais il a aussi eu son premier bureau et sa pharmacie dans l’ancien presbytère qui était sur la 1re avenue (photo 5, de 1946-46), en face de la salle de pool d’Albert Veilleux, plus tard Benoit Bolduc. Lorsqu’il quitta cet immeuble, c’est le magasin de Louis-Bertrand Poulin qui s’y installa, un genre de tabagie qui vendait des cadeaux, des livres et des journaux. C’est là que j’ai acheté toute la collection de livres de Bob Morane quand j’étais adolescent. Étant un bon médecin, il a connu le succès dès le début. Aussi a-t-il décidé de se construire en 1953 un imposant édifice pas très loin, en face de la 21e rue, dont le constructeur fut le réputé Philippe Bourque. Le Dr Fortin y eut à la fois son bureau et sa pharmacie car à l’époque, la loi permettait à un médecin d’opérer aussi une pharmacie (photo 1 de jour et photo 2 de soir). Là encore, son établissement a connu un énorme succès et été fréquenté par la majorité des citoyens de Saint-Georges Ouest. C’était un endroit propre, accueillant et bien tenu. Voyez les deux photos de l’intérieur, on constate qu’il ne vendait pas que des médicaments, mais aussi des cartes de souhait, des parfums et lotions de rasage pour homme (photos 3 et 4). Dame Hélène Poulin était un visage familier à cet endroit, elle y a longtemps travaillé comme commis et caissière. La famille Fortin a résidé à l’étage supérieur jusqu’aux environs de 1961, puis ils sont déménagés dans une superbe résidence sur la 7e avenue sur les hauteurs dans l’Est. Vers 1970, le Dr Fortin a vendu sa pharmacie au pharmacien Paul-Émile Doyon qui l’a exploitée jusqu’aux environs de 1978. Le Dr Fortin a continué de pratiquer la médecine pendant encore plusieurs années, dont les dernières directement à l’hôpital. Il a pris sa retraite vers 1983 et est décédé le 11 mars 1986 à l’âge de 69 ans. Il a laissé le souvenir d’un professionnel honnête et compétent. Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique