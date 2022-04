Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

La bile

Il y a tellement de choses à dire sur la bile que c’est difficile de savoir où commencer. Bien sûr, il s’agit d’un liquide produit par le foie pour défaire les graisses alimentaires, un processus qui permet aussi l’absorption de vitamines solubles au gras. La bile est fabriquée à base de cholestérol et de certains autres nutriments. Elle est essentielle au bon fonctionnement de notre système digestif et a également un effet stabilisant sur notre microbiote (l’ensemble de nos micro-organismes). Maximiser l’absorption de nutriments est seulement possible dans un système digestif en santé.

Qu’est-ce qui nous empêcherait de produire la bile nécessaire au bon fonctionnement du système digestif ?

Il y a plusieurs causes à une diminution du flux biliaire. Le vieillissement peut ralentir notre production de bile, ainsi que l’obésité, le diabète et les déficits nutritifs (un manque de vitamine D, par exemple). Cependant, un faible flux biliaire peut aussi signaler des problèmes cachés au niveau de la santé du foie tels que de l’inflammation et l’infection. De plus, il existe la vésicule biliaire qui est le réservoir de stockage de bile et, logiquement, tout empêchement à son fonctionnement, incluant l’absence de l’organe, aura un effet ralentissant sur le flux de bile.

Quelles sont les conséquences d’un manque de bile ?

En fait, il y a beaucoup de symptômes pouvant amener une basse production de bile, incluant la fatigue, la constipation, les sautes d’humeur, le reflux acide, le taux de cholestérol élevé, les migraines, les calculs biliaires, l’acné ainsi que d’autres conditions liées aux carences nutritives, puisque le corps ne peut pas absorber les nutriments indisponibles.

Comment répondre aux besoins de notre système digestif ?

Les sels biliaires sont utilisés pour aider à augmenter le flux de bile. Ils sont utiles pour les personnes souffrant de troubles de la fabrication des acides biliaires, pour aider à compenser un déclin de la production de bile lié à l’âge ou à la santé et pour les personnes dont la vésicule biliaire a été retirée. La bile décompose les graisses alimentaires en acides gras pour de meilleures absorption et assimilation intestinales. Cela la positionne comme un agent digestif essentiel pour les graisses animales et végétales ainsi que pour certains nutriments. Je dis souvent aux clients qu’un bon flux biliaire est indispensable pour redresser le cholestérol élevé. Métabolisez l’excès de cholestérol dans la production de bile ! En plus, les gens sans vésicule biliaire ont besoin de fournir une nouvelle et bonne bile à tout moment. Les calculs ? Ils sont formés dans le manque de bile, alors la faire couler est à la base de la dissolution des calculs biliaires.

Les sels biliaires peuvent aussi aider au niveau de la santé de la peau, en particulier dans le cas du psoriasis. Il y a un lien entre ce dernier et un niveau de toxines sanguines élevées à cause du manque de bile. En plus, une supplémentation de bile aide à augmenter la combustion de gras qui est essentielle à une stratégie de contrôle de poids.

