Impôts : plus de la moitié des répondants font appel à un comptable

En plus d’être dans les temps pour faire leur déclaration de revenus, plus de la moitié de nos répondants à notre sondage, dit avoir fait appel à un professionnel afin de sauver du temps et d’éviter les erreurs.

En effet, selon nos 268 répondants, 182 (67,9 %) ont fait confiance à un comptable. De plus, 240 (89,5 %) ont déjà fait leur déclaration, dont 58 (21,6 %) par eux-mêmes. Ils ne se retrouveront pas en retard, car n’oublions pas que la date limite est le 2 mai à minuit.

Certains considèrent qu’il reste assez de temps pour se mettre à la tâche soit 15 personnes (5,6 %). Une petite quantité de gens très honnêtes ne se cachent pas d’être procrastinateur et qu’ils risquent d’attendre à la toute fin pour s’en occuper.

Six malchanceux n’ont toujours pas tous leurs papiers, soit parce qu’ils ne les retrouvent plus ou tout simplement parce que des documents n’ont pas été encore envoyé ou reçus.

Résultats à la question de la semaine

Oui, un comptable s’en est chargé. 182 (67,9 %)

Oui, par moi-même. 58 (21,6 %)

Non, j’ai encore du temps. 15 ( 5,6%)

Non, je suis un éternel procrastinateur. 7 (2,6 %)

Non, je n’ai pas encore tous mes papiers. 6 (2,2 %)