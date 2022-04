Que préférez-vous faire au printemps ?

Avec le retour du soleil, de la chaleur et le début de la fleuraison, les Québécois commencent à sortir de leur torpeur hivernale pour recommencer à profiter du beau temps.

En effet, l’arrivée du printemps est vue souvent par les gens comme une heureuse saison pour recommencer des activités impossibles à faire durant les mois froids.

Pour certains, débuter ses semis en prévision d’aller s’amuser à préparer son jardin afin de récolter les fruits et légumes durant l’été est un moment fort réjouissant.

Pour d’autres, il est l’occasion de se préparer pour la chasse au dindon ou à l’ours.

Sinon, pour ceux qui détestent atrocement l’hiver et passent leur journée à l’intérieur, c’est le moment de sortir le bout de leur nez dehors pour reprendre leurs activités physiques préférées extérieures.

Également, il est possible que le simple fait d’avoir des journées plus lumineuses et une température plus douce ne suffise pour passer une agréable journée sans rien faire d’autre que d’en profiter.

Finalement, qui dit printemps, dit temps des sucres. Ainsi, plusieurs attendent avec impatience cet évènement qui dure un moment indéterminé.

L’équipe d’EnBeauce.com se demande qu’est-ce que vous préférez faire durant le printemps. Répondez et commentez notre question de la semaine.