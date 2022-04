Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Le Bio Strath, superaliment!

C'est rare que j’utilise l'espace ici pour parler d'un produit en particulier. J'aime mieux partager les renseignements sur le corps et son biochimie. Mais je trouve que ce produit apporte tellement de bienfaits à notre santé que ça me tente de crier en voix haute. Quand j'écris sur un produit je cherche en premier des études sur le produit et sur ses ingrédients actifs. J'ai besoin de savoir le comment et le pourquoi. Souvent, je trouve une ou deux études qui me permettent de produire un texte valide. Cependant, en entrant les mots « études » et « Bio-Strath », j'ai été surpris de voir le nombre de recherches ayant été faites. J'ai l'impression que personne ne voulait croire que ce produit était réellement aussi bon qu’on pouvait le dire. Mais les études étaient si crédibles, qu’en écrivant, j'ai eu envie d'en prendre afin de ne pas en manquer.

Le fondement de ce produit est une levure et pas n'importe quelle levure active non plus. En effet, la Saccharomyces cerevisiae en est une dont les cellules ressemblent beaucoup aux nôtres, mais elle nous donne également un spectre complet de micronutriments et de macronutriments. Cette levure est une de nos plus riches sources de vitamines du complexe B en plus d'une trentaine d'autres vitamines et de minéraux. Est-ce que j'ai mentionné aussi les protéines, les acides aminés et les enzymes?

De plus, dans le processus de fabrication, la levure reçoit des extraits d'herbes qui déterminent la qualité nutritive du produit final. Aujourd’hui, dans le monde des suppléments, le mot-clé est « biodisponibilité ». Il s’agit de la facilité avec laquelle un nutriment peut être absorbé dans l'organisme. Voici le génie de ce produit. La levure à la base du Bio-Strath possède une capacité à maximiser la biodisponibilité des nutriments (6 à 10 fois de plus, selon les études!) présents dans les herbes avec lesquelles la levure est nourrie. Par conséquent, le corps est capable d’absorber plus de nutriments que par d'autres moyens. C’est la définition sûre d'un superaliment.

Il existe plus de 44 études qui attestent l'efficacité de Bio-Strath au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'énergie, de l'endurance physique et mentale, du renforcement du système immunitaire ainsi que du sentiment de bien-être général et de bonne santé. De plus, la supplémentation de Bio-Strath pendant la grossesse permet d’éviter des problèmes associés aux carences en nutrition. En plus, le profil nutritif de Bio-Strath assure des niveaux sains d’hémoglobine chez les femmes enceintes. Inquiets que votre enfant ne mange pas assez bien? Bio-Strath fournit aussi beaucoup de nutriments de façon facile à prendre pour un enfant. C’est un supplément essentiel pour maintenir l'équilibre d'un corps en croissance.

Bio-Strath est le produit idéal pour ceux qui cherchent à augmenter leur niveau de vitalité, d'énergie, de concentration et de force du système immunitaire. Que l’on soit un adulte, un ainé, une nouvelle mère à l'allaitement, une femme enceinte ou un enfant de tous âges, nous pouvons tous tirer profit de la richesse nutritionnelle de Bio-Strath !



