Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Le développement du cerveau d'un bébé

Aujourd’hui, une femme enceinte est venue à la boutique chercher un supplément d’oméga 3 pour son bébé. J’avais rencontré cette femme l’année dernière et nous avions eu une conversation concernant les bienfaits de l’oméga 3 sur le développement de l’enfant durant le troisième trimestre. En effet, je me souvenais avoir lu, dans un livre portant sur les bienfaits de l’oméga 3, que cet acide gras a des effets positifs sur le développement du cerveau de l’enfant et même sur son QI, supporté par les études (voir aussi mon premier texte-blog de cette série https://www.enbeauce.com/actualites/chroniques/454021/la-vraie-raison-du-pourquoi-que-lomega-3-est-essentiel-maintenant).

Par contre, en faisant quelques recherches afin de trouver davantage d’informations concernant les bienfaits de l’oméga 3, je me suis rendu compte que les premiers articles sortis mentionnent, en général, que les mégas doses d’oméga 3 n’ont aucun effet sur le QI de l’enfant.

Alors, que devez-vous croire?

En premier lieu, je veux prendre un moment pour définir exactement ce dont il est question lorsqu’on mentionne que la prise d’oméga 3 engendre des bienfaits. Dans l’oméga 3 de poisson, il y a deux acides gras, soit l’ADH et l’AEP (j’utilise les acronymes puisque les noms complets sont trop longs 😉). L’AEP travaille sur l’inflammation dans les cellules incluant celles du cerveau, qui influence notre sens de bien-être. Pour ce qui est de l’ADH, cet acide gras travaille sur la communication entre les cellules et leurs différentes parties. Entre autres, cette communication est à la base de notre concentration, notre acuité mentale et notre mémoire. C’est maintenant que ça devient important, puisque durant le troisième trimestre, le cerveau du bébé devient une machine à consommation d’ADH. ADH-ivore!! On peut donc penser qu’il est important de fournir le bébé en oméga 3 afin d’optimiser le développement de son cerveau.

La question à se poser : si l’on ne mange pas de poisson ou l’on ne prend pas de supplément d’oméga 3, comment fournir le bébé?

Le corps est capable de convertir les sources végétales d’oméga 3 en ADH et AEP. Toutefois, la conversion est autour de 5%. C’est beaucoup de graines de lin, ça. Cependant, le corps de maman est très intelligent et la conversion augmente à 25% pendant la grossesse, à condition que l’alimentation soit riche en sources végétales d’oméga 3. Bien que certains articles semblent supporter l’hypothèse qu’il n’y a pas de lien entre la prise d’oméga 3 lors du troisième trimestre de grossesse et le QI de l’enfant, je suis tout de même convaincu que la prise d’un supplément en oméga 3 en vaut la peine!

Finalement, malgré mes premières recherches non concluantes, j’ai continué à fouiller un peu et j’ai enfin trouvé une étude appuyant mon discours. Selon les résultats d’une étude norvégienne effectuée en 2018, une supplémentation d’ADH dans le troisième trimestre est associée à une augmentation des performances cognitives rendu à l’âge de 12 mois ainsi que de bons résultats portant sur la moyenne rendu à l’âge de six ans. En fouillant davantage en profondeur, plusieurs études supportent la prise d’ADH lors du troisième trimestre de grossesse. En gardant en tête qu’on doit parfois fouiller plus loin que les deux premiers résultats de Google, c’est maintenant à vous de faire votre propre idée sur le sujet.

