Cameron Olsen N.D.

Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L'eau et les électrolytes

Lorsqu’il est question de santé, la plupart des gens ont leur mot à dire et leur opinion à donner. La réflexion de plusieurs est basée sur ce que j’appelle les ‘’mythes modernes’’. Avant de croire tout ce qui est dit, il est toutefois important de se pencher sur des études scientifiques. Certains faits, qui sont bien supportés par les études, sont qu’une carence en sodium (sel) est pire pour le corps qu’une alimentation trop riche de ce même aliment ou encore que les fruits et les légumes ne devraient pas faire partie du même groupe alimentaire puisqu’ils ne procurent pas les mêmes bienfaits au corps. Aujourd’hui, j’ai décidé de me pencher sur le fameux : « tu dois boire 8 verres d’eau par jour ».

Je me souviens, étant jeune, avoir entendu dire que le corps humain est composé de 60% d’eau. J’essayais donc de m’imaginer où se trouvait toute cette eau précieuse. En fait le corps est composé de différents fluides électrolytiques, tels que le sang et la lymphe qui transportent des minéraux essentiels à la vie. Ainsi, la question n’est pas la quantité d’eau à boire par jour, mais plutôt comment mieux entretenir les niveaux des différents fluides et assurer leur fonctionnement optimal.

Premièrement, qu’est-ce qu’un électrolyte? L'électrolyte est un molécule qui transmet les charges électriques pour stimuler les actions dans le corps.

Voici les quatre principaux électrolytes et certaines fonctions qu’ils accomplissent:

1. Le sodium : Cet électrolyte est essentiel pour l’hydratation des cellules. La présence de sodium permet à l’eau de franchir la couche protectrice des cellules assurant son hydratation. Le sodium est impliqué également dans le transport de l’oxygène et la production d’énergie dans les cellules. Un manque de sodium entraine un corps fatigué et sans énergie.

2. Le potassium : Celui-là est essentiel pour le bon fonctionnement des nerfs, des muscles et de la production d’énergie, en collaboration avec le sodium. Un manque de potassium diminue la production d’énergie électrique dans nos cellules. Le sodium et le potassium travaillent ensemble comme une pile chimique.

3. Le magnésium : Un électrolyte essentiel à l’absorption de potassium et de sodium et à la relaxation musculaire. Le magnésium prévient les crampes musculaires et augmente notre endurance physique.

4. Le calcium : Cet autre électrolyte est bon pour la contraction musculaire ainsi que la stimulation nerveuse et musculaire.

Causes de déficience en électrolytes :

1. Maladie : diarrhée, vomissements, transpirations fiévreuses.

2. Alimentation faible en nutriments essentiels

3. Surdilution des fluides électrolytiques causée par surconsommation d’eau.

4. Élimination d’électrolytes causée par la fréquence urinaire.

Notre corps nous communique en tout temps soit par la fatigue, la faim, la soif, la surexcitation ou d’autres sensations physiques. Une bonne santé commence toujours par une bonne écoute!

Manger lorsqu’on a faim permet au corps de mieux s’adapter. C’est de même avec l’eau : il est important de boire lorsqu’on a soif et une quantité raisonnable qui permet de soulager la soif. Pour quelqu’un de très actif, surtout l’été, s’hydrater est essentiel, mais il est également important d’ajouter des électrolytes (sans sucre ajouté) à notre consommation. En effet, lorsque le corps transpire et urine, il n’évacue pas seulement de l’eau. Pour le reste de nous, l’idée de se forcer à boire 8 verres d’eau par jour ne fait rien nécessairement de bon, mais risque plutôt de diluer nos fluides électrolytiques.

