Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L’huile de Moringa : l'ingrédient secret et indispensable pour la peau et les cheveux

Les populations, à travers la planète, qui vivent le plus longtemps ont une chose en commun : une alimentation très riche en antioxydants. Qu’est-ce qu’un antioxydant? C’est une molécule qui protège nos cellules du ''stress oxydatif'' causé par les contaminants environnementaux, par les toxines alimentaires ou un style de vie sédentaire. L'oxydation de nos cellules se fait au niveau de notre ADN.

L’une des meilleures sources de protection se trouvent dans les plantes médicinales telles que la Moringa Olifeira, reconnue comme une des plus riches sources d'antioxydants. Les gens qui connaissent cette plante et l'utilisent régulièrement peuvent attester les qualités bénéfiques qu’elle procure pour la santé. De plus en plus, nous commençons à découvrir des produits de cosmétiques dans lesquels se trouve l’huile de Moringa. Ces nouveaux produits ne sont pas qu’une tendance passagère. Enfin, je l’espère, car cette huile produit plusieurs bienfaits pour la santé des cheveux et de la peau. Elle peut ainsi facilement remplacer plusieurs ingrédients.

D’abord, l'huile de Moringa est un émollient qui établit une barrière pour retenir l'hydratation. Cette qualité aide beaucoup ceux qui vivent avec des problèmes de peau sèche, incluant l'eczéma et le psoriasis. En fait, une étude a démontré une efficacité remarquable concernant la réduction de l'inflammation psoriasique. Ensuite, l'huile de Moringa est assez douce pour convenir à tous les types de peau. De plus, une riche source de la vitamine E donne à l'huile une qualité antibactérienne qui peut aussi aider contre l'acné.

Ce que je vois le plus souvent dans les descriptions des qualités de cette huile est le terme ''anti-âge''. L’huile peut contrer ce phénomène par sa richesse en acide oléique, en phytonutriments et en antioxydants, soit des nutriments connus favorisant le ralentissement du processus de vieillissement. En plus, l'huile de Moringa favorise un affermissement de la peau faciale luttant ainsi contre l’apparence des rides.

Concernant les bienfaits pour le cuir chevelu, l’huile de Moringa peut être utilisée pour combattre les pellicules, pour les cheveux secs ou encore pour restaurer la brillance. Il suffit d’utiliser une petite quantité d’huile sur des cheveux mouillés et de prendre le temps de bien masser doucement.

Ça ne fait pas longtemps que l'huile de Moringa est reconnue pour ses nombreuses qualités, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, mais l'industrie cosmétique l'a appropriée comme le nouvel ingrédient magique. Je vous recommande d'en faire ainsi.

