Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L'adaptation au changement de suppléments

Nous avons beaucoup de produits! Il y a 30 ans, dans le domaine des produits naturels de santé, il existait une fraction des produits que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, la gestion de ceux-ci était beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, nous essayons généralement de combler les demandes spéciales des clients, mais souvent, nous restons avec un surplus de produits ou simplement une grande variété et, tout à coup, nous recevons un avis du fabricant ou du distributeur disant « produit discontinué ». C’est pour ça que vous voyez « rupture de stock ».

Aujourd'hui, je vous présente un produit pour aider à maintenir le transit intestinal. C'est un très bon produit qui a été toujours caché dans l'ombrage d'un autre qui maintenant n'est plus disponible. GO-LAX par Healthology (dans le beaux pots blancs et verts) contient les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions que son concurrent, et si l'on suit les consignes de posologie, GO-LAX fonctionne extrêmement bien. Si nous permettons à notre corps de s'adapter à un changement, il va s'adapter ! Si vous ne connaissez pas déjà GO-LAX, voici quelques informations.



Le côlon possède deux fonctions principales : il aide le corps à éliminer les toxines et les déchets, et travaille à réabsorber l’eau contenue dans les selles. Pour favoriser le bien-être intestinal, il est recommandé d’aller complètement à la selle au moins une fois par jour. Si vos selles sont peu fréquentes, difficiles à passer, ou que vous ne parvenez pas à les évacuer en une seule fois, vous souffrez probablement de constipation. Les causes de la constipation sont nombreuses. Parmi les plus communes, on retrouve la déshydratation, l’inflammation du côlon, un déséquilibre de la flore intestinale, le stress, une alimentation pauvre en fibres ou encore un métabolisme lent.

On appelle péristaltisme l’onde provoquée par l’alternance de contractions et de relâchements musculaires responsable de l’avancée des selles dans l’intestin. Une fonction péristaltique diminuée peut occasionner la constipation. Lorsque les selles stagnent trop longtemps dans le côlon, celui-ci réabsorbe trop d’eau, ce qui a pour effet d’assécher et de durcir les selles, les rendant ainsi difficiles à évacuer.

La constipation peut devenir un problème puisqu’elle empêche notre corps d’éliminer les déchets nocifs. Cela peut causer une auto-intoxication, soit la réabsorption des métabolites du côlon menant à une accumulation des toxines dans le corps. La constipation et l’auto-intoxication peuvent être à l’origine de déséquilibres hormonaux, d’une sensation de fatigue ou de confusion mentale, de baisses de moral, de l’apparition d’acné, de douleurs et de ballonnements.

Même s’il est essentiel de déterminer et de supprimer la ou les cause(s) de la constipation, nous avons parfois besoin d’un peu d’aide supplémentaire pour conserver une évacuation des selles régulière. GO-LAX soulage la constipation occasionnelle efficacement et en douceur en stimulant l’action péristaltique naturelle du côlon et en hydratant les intestins pour ramollir les selles.

Je suis content. GO-LAX est maintenant le produit numéro un pour le transit lent!

