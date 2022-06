Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Comment renverser l'insuffisance veineuse

CircuVein et HemorAid par Flora sont deux produits distincts qui contiennent exactement les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions : 450 mg de diosmine et 50 mg d’hespéridine. Ils ne sont pas les mêmes ingrédients que nous voyons dans d'autres produits pour renforcer les veines, et je me suis souvent demandé pourquoi. Puis, hier soir, j'ai passé quelques heures à lire une étude sur les effets de la diosmine sur les veines et, maintenant, je me demande pourquoi tous les produits pour les veines ne contiennent pas cet ingrédient remarquable. Mais, bien évidemment, c'est pour cela que les produits de Flora se démarquent des autres.

Tout d’abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, l'insuffisance veineuse chronique (IVC) se développe en 5 étapes.

Les veines « araignées » ;

Les varices ;

Œdème (enflure) ;

Changement de la pigmentation de la peau ;

Lésions sur la peau.

Il a été démontré que la diosmine, contenue dans les deux produits présentés aujourd’hui, améliore beaucoup le drainage lymphatique qui est à la base du développement de la 3e étape, l'œdème. En plus, cet ingrédient renforce la microcirculation et augmente l'élasticité des veines. Provenant des agrumes, la diosmine est également anti-inflammatoire et antioxydante. Dans l'étude que j’ai lue, les participants, en suivant une thérapie de 3 mois à 2 doses de 600mg/jour, ont constaté une diminution significative du diamètre de leurs jambes, qui atteste à l’efficacité en drainage lymphatique de la diosmine. Cette posologie a permis de diminuer les facteurs pro-inflammatoires et donc une réduction de la douleur. Ces derniers sont les clés d’une amélioration de la qualité de vie pour les gens qui souffrent d'une condition d'insuffisance veineuse, incluant des hémorroïdes (enflure des veines à l’anus).

La sensation de lourdeur, les gonflements et l’apparence noueuse des varices peuvent être une source d’inconfort physique et émotionnel pour ceux qui en souffrent. Heureusement, il y a de l’espoir pour un soulagement, de façon naturelle. CircuVein de Flora contient des ingrédients naturels qui ont été éprouvés en clinique et choisis pour leur efficacité et leur capacité à réduire l’apparence des varices en réduisant les gonflements. Une grande partie de la population souffre de saignements, de démangeaisons et de douleurs associées aux hémorroïdes, qu’il est heureusement aussi possible de soulager naturellement.

HemorAid de Flora est une capsule orale naturelle et éprouvée en clinique pour soulager les symptômes associés aux hémorroïdes chroniques ou aiguës. Cette formule protège et tonifie les vaisseaux sanguins, et renforce les veines en réduisant l’inflammation ainsi qu’en favorisant une circulation saine dans les vaisseaux sanguins. Formulé pour une absorption optimale, le produit HemorAid de Flora offre une solution naturelle, pratique et efficace pour ceux qui cherchent à soulager les symptômes associés aux hémorroïdes.

Voilà deux produits pratiquement identiques. Alors, si l'un n'est pas en stock, prenez l'autre !

