Est-ce égoïste de prendre soin de soi?

Est-ce que vous croyez que prendre soin de soi c’est d’être égoïste et de ne plus se soucier des besoins des autres? Avez-vous tendance à prioriser les besoins des autres au détriment des vôtres? Est-ce que vous vous sentez facilement coupable lorsque vous vous accordez un moment pour vous?

Trouver un juste équilibre entre être là pour les autres et prendre soin de soi, c’est possible, mais c’est surtout essentiel!

Il est important d’être présent et d’aider nos proches, mais il est tout aussi important de prendre soin de soi pour continuer d’être un aidant efficace. Si vous dépassez vos limites, vous risquez de vous épuiser.

Prendre soin de soi signifie d’investir volontairement du temps et de l’énergie pour notre propre santé physique, mentale et émotionnelle. Plus facile à dire qu’à faire puisque nous sommes nombreux à avoir tendance à négliger nos propres besoins ou à les mettre en veilleuse pour de multiples raisons.

L’été, le soleil, les vacances, plusieurs beaux moments pour prendre soin de soi et vous seul(e) savez ce qui est bon pour vous. Pas besoin de fixer la barre trop haute, l’idée est de veiller à ne pas vous oublier.

L’équipe de Le Sillon vous souhaite de passer un bel été !

Le Sillon offre des services gratuits et confidentiels aux membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble majeur de santé mentale. Vous avez des questions, des inquiétudes? Vous avez besoin d’informations? N’hésitez pas à nous contacter.